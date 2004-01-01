Визитка

Услуги: Полиграфические услуги.
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Изготовление визиток. Оперативно, качественно, недорого!

Наша полиграфическая компания является лидером в предоставлении услуг по изготовлению визитных карточек в Мурманской области. За годы работы мы получили бесценный опыт в этой сфере, что позволяет нам максимально быстро и качественно отвечать на запросы потребителя, постоянно совершенствуя принципы и методы работы.

Мы успешно предоставляем услуги, как на территории Мурманска, так и за его пределами. Организации всех городов Мурманской области регулярно пользуются нашими визитками, и объемы заказов постоянно растут. Ежесуточный тираж визитных карточек составляет более 100 тысяч штук.

Цех по производству визиток оснащен современным оборудованием и компьютерной техникой, а печать визитных карточек осуществляется с использованием оригинальных расходных материалов. Используемое оборудование регулярно обслуживается и обновляется, что непременно отражается на качестве печати.

Для оформления заказа отсутствует необходимость приезжать в офис. Бесплатная доставка по Мурманску при заказе от 100 шт.

Наши клиенты всегда довольны оперативностью и качеством нашей работы. Мы будем рады видеть Вас в числе наших партнеров!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Книповича, д. 56/4  (офис 18)

    (Октябрьский район)
    20-95-20
E-mail:
vizitka51@bk.ru

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