Virtuality CLUB
Клуб виртуальной реальности.
У нас Вы ощутите 100% погружение на аттракционе виртуальной реальности!
Это не аттракцион 3D, 5D, 7D и даже не 100500D... Это гораздо реалистичнее и круче!
Virtuality Club это:
лучшие игры и развлечения
самые передовые технологии
коллективные игры по сети
море позитива, энергии и новых ощущений
Надев очки, Вы полностью оказываетесь на 360° в виртуальном мире!
Вас ждут головокружительные ощущения виртуальной реальности, Вы окажетесь в мире зомби, Вам предстоит принять террористическую группировку, либо контртеррористическую бригаду и уничтожать своих противников, для заядлых спортсменов или тех, кто хоть раз хотел себя почувствовать профессиональным боксером или баскетболистом у нас найдется много увлекательных игр и многое другое...
- г. Мурманск
пр. Ленина, д.101(Октябрьский район)8 (953) 759-99-91