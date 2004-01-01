Клуб виртуальной реальности.

У нас Вы ощутите 100% погружение на аттракционе виртуальной реальности!

Это не аттракцион 3D, 5D, 7D и даже не 100500D... Это гораздо реалистичнее и круче!

Virtuality Club это:

лучшие игры и развлечения

самые передовые технологии

коллективные игры по сети

море позитива, энергии и новых ощущений

Надев очки, Вы полностью оказываетесь на 360° в виртуальном мире!

Вас ждут головокружительные ощущения виртуальной реальности, Вы окажетесь в мире зомби, Вам предстоит принять террористическую группировку, либо контртеррористическую бригаду и уничтожать своих противников, для заядлых спортсменов или тех, кто хоть раз хотел себя почувствовать профессиональным боксером или баскетболистом у нас найдется много увлекательных игр и многое другое...