Virtuality CLUB

Услуги: Игровые центры.
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Клуб виртуальной реальности.

У нас Вы ощутите 100% погружение на аттракционе виртуальной реальности!

Это не аттракцион 3D, 5D, 7D и даже не 100500D... Это гораздо реалистичнее и круче!

Virtuality Club это:

лучшие игры и развлечения
самые передовые технологии
коллективные игры по сети
море позитива, энергии и новых ощущений

Надев очки, Вы полностью оказываетесь на 360° в виртуальном мире!

Вас ждут головокружительные ощущения виртуальной реальности, Вы окажетесь в мире зомби, Вам предстоит принять террористическую группировку, либо контртеррористическую бригаду и уничтожать своих противников, для заядлых спортсменов или тех, кто хоть раз хотел себя почувствовать профессиональным боксером или баскетболистом у нас найдется много увлекательных игр и многое другое...

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Ленина, д.101

    (Октябрьский район)
    8 (953) 759-99-91
Cайт:
http://vk.com/vrclub51
Цены

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