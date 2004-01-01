Веселый Кот

Приглашаем вас окунуться в удивительный и захватывающий мир настольных игр!

В Веселом Коте:

самый большой ассортимент настольных игр в Мурманске

огромный выбор кубиков Рубика

наши продавцы не просто знают все об играх, которые продают, они в них играют и научат любого желающего

в магазине нет «пустых» игр – каждая игра учит, развивает, удивляет

мы проводим множество мероприятий, где можно протестировать игры, поиграть, отлично провести время всей семьей - следите за новостями!

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