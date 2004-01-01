Веселый Кот

Купить: Сувениры и подарки, Все для праздника, Товары для спорта и отдыха.Возраст: Для всей семьи, Детям.Услуги: Игровые центры.
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Приглашаем вас окунуться в удивительный и захватывающий мир настольных игр!

В Веселом Коте:

самый большой ассортимент настольных игр в Мурманске

огромный выбор кубиков Рубика

наши продавцы не просто знают все об играх, которые продают, они в них играют и научат любого желающего

в магазине нет «пустых» игр  каждая игра учит, развивает, удивляет

мы проводим множество мероприятий, где можно протестировать игры, поиграть, отлично провести время всей семьей - следите за новостями!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Шевченко, д. 34 (гипермаркет «Лента», прикассовая зона)

    (Первомайский район)
    70-85-68
    20-29-20

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