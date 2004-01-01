Веселый Кот
Приглашаем вас окунуться в удивительный и захватывающий мир настольных игр!
В Веселом Коте:
самый большой ассортимент настольных игр в Мурманске
огромный выбор кубиков Рубика
наши продавцы не просто знают все об играх, которые продают, они в них играют и научат любого желающего
в магазине нет «пустых» игр – каждая игра учит, развивает, удивляет
мы проводим множество мероприятий, где можно протестировать игры, поиграть, отлично провести время всей семьей - следите за новостями!
Наша группа ВК
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Шевченко, д. 34 (гипермаркет «Лента», прикассовая зона)(Первомайский район)70-85-68
20-29-20