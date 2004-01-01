Вегас
«Не люди создают путешествия, а путешествия создают людей»
Именно туристическое агентство «Вегас» откроет перед Вами весь мир, организуя по Вашему желанию путешествие в любую точку земного шара, в котором у Вас откроется второе дыхание, появятся новые идеи и восстановятся силы для их реализации.
Соберем Вам абсолютно любой тур и учтем все пожелания!
Опыт работы в сфере туризма более 5 лет - Вам не придется переживать о сервисе.
Вылет из любого города РФ
- туры в рассрочку без процентов и переплат
- принимаем карты (VISA, Mastercard, МИР)
Только качественный отдых от ведущих туроператоров для души!
Хотите увидеть весь мир? С нами это возможно.
С заботой о каждом клиенте!
Ждем Вас в нашем офисе!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Ленина, 43 (офис 57)+7 (8152) 63-23-13