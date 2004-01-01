Кафе-бистро - новый стандарт быстрого питания в Мурманске!

Шеф-повар разработал меню на любой вкус. В кафе-бистро ЦЕНТРАЛЬНОЕ делается упор на популярные блюда европейской и русской кухни: салат мимоза с копченной скумбрией из собственной коптильни, «русский» салат «Оливье», деревенский салат с бородинской крошкой, щи русские с квашенной капустой — всё это вы можете попробовать у нас!



В кафе-бистро ЦЕНТРАЛЬНОЕ вы можете создать свой собственный сет, а также скомпоновать гарнир, горячее или салат по фиксированной цене за сто граммов.



Настоящий рай для сладкоежек в кафе-бистро ЦЕНТРАЛЬНОЕ: классические десерты, вкусное итальянское пирожное тирамису, горячие блинчики, ароматная выпечка и многое другое.



Для тех, кто особенно торопится, в кафе-бистро ЦЕНТРАЛЬНОЕ всегда готовы упаковать еду с собой.



Над интерьером ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАФЕ-БИСТРО потрудилась команда креативного дизайна. Дизайн напоминает детский сон в ярком цвете по мотивам «Алиса в Стране чудес», используя множество источников света и разнофактурных деталей, дизайнеры сделали заведение по-настоящему уютным и дружелюбным.

Игровую комнату наши юные гости просто обожают! Здесь можно рисовать на стенах. У нас есть все, что надо ребенку: функциональные игры и развивающие детские праздники по выходным.



Мы стараемся сделать так, чтобы детям и взрослым было вкусно, интересно и удобно. Заглядывайте в гости!