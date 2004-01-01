Центральное

Покушать: Кафе, Европейская кухня, Русская кухня.

Кафе-бистро - новый стандарт быстрого питания в Мурманске! 

Шеф-повар разработал меню на любой вкус. В кафе-бистро ЦЕНТРАЛЬНОЕ делается упор на популярные блюда европейской и русской кухни: салат мимоза с копченной скумбрией из собственной коптильни, «русский» салат «Оливье», деревенский салат с бородинской крошкой, щи русские с квашенной капустой — всё это вы можете попробовать у нас! 

В кафе-бистро ЦЕНТРАЛЬНОЕ вы можете создать свой собственный сет, а также скомпоновать гарнир, горячее или салат по фиксированной цене за сто граммов. 

Настоящий рай для сладкоежек в кафе-бистро ЦЕНТРАЛЬНОЕ: классические десерты, вкусное итальянское пирожное тирамису, горячие блинчики, ароматная выпечка и многое другое. 

Для тех, кто особенно торопится, в кафе-бистро ЦЕНТРАЛЬНОЕ всегда готовы упаковать еду с собой. 

Над интерьером ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАФЕ-БИСТРО потрудилась команда креативного дизайна. Дизайн напоминает детский сон в ярком цвете по мотивам «Алиса в Стране чудес», используя множество источников света и разнофактурных деталей, дизайнеры сделали заведение по-настоящему уютным и дружелюбным. 

Игровую комнату наши юные гости просто обожают! Здесь можно рисовать на стенах. У нас есть все, что надо ребенку: функциональные игры и развивающие детские праздники по выходным.

Мы стараемся сделать так, чтобы детям и взрослым было вкусно, интересно и удобно. Заглядывайте в гости!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Воровского, 11 

    (Октябрьский район)
    78-11-72, +7 (8152) 56-25-92
    Режим работы:

    с 08:00 до 20:00

Cайт:
http://vk.com/central_cafe51

Последние отзывы

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    15 символов, 22 октября #2
    Выпечка невкусная (от "Елана"), но кофе выпить можно. Цены нестрашные, интерьер терпимый, персонал адекватный... А детей всегда было безопаснее дома кормить ) Взрослых тоже.
  • Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    Doni, 20 октября #1
    Это пиздец)) назад в прошлое. Хотите офигеть, загляните в кафе центральное. Поварихи из 90х собрались что бы травануть детей. Приходите и убедитесь сами

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