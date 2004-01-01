Центр Стройматериалов Мурмана
Все для строительства и ремонта.
Компания «ЦСМ» является официальным дистрибьютором компаний: «Роквулл», «Ursa», «Юнис», «МеталлПрофиль», «Технониколь», «Ондулин», «Плитонит», «Волма», «Изоспан», «Гранд Лайн», «Деке».
Мы предоставляем материалы с гарантией заводского качества. Цемент, пескобетон, гипсокартон, профили, плитка, OSB, фанера, ДСП, ДВП, ЦСП, шифер плоский и волновой, кирпич, газобетон, лакокрасочная продукция, сетки, пены, герметики, метизы, инструменты и многое другое по выгодным ценам.
К Вашим услугам:
- доставка
- загиб фасонных изделий
- распил
- профессиональные расчеты и консультации
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Транспортная, д. 1а228-222Режим работы:
Пн.-Пт.: 09:00-18:00
Сб.-Вс.: 10:00-16:00