Центр Стройматериалов Мурмана

Все для строительства и ремонта.

Компания «ЦСМ» является официальным дистрибьютором компаний: «Роквулл», «Ursa», «Юнис», «МеталлПрофиль», «Технониколь», «Ондулин», «Плитонит», «Волма», «Изоспан», «Гранд Лайн», «Деке».

Мы предоставляем материалы с гарантией заводского качества. Цемент, пескобетон, гипсокартон, профили, плитка, OSB, фанера, ДСП, ДВП, ЦСП, шифер плоский и волновой, кирпич, газобетон, лакокрасочная продукция, сетки, пены, герметики, метизы, инструменты и многое другое по выгодным ценам.

К Вашим услугам: