Центр Стройматериалов Мурмана

Купить: Все для ремонта.
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Все для строительства и ремонта.

Компания «ЦСМ» является официальным дистрибьютором компаний: «Роквулл», «Ursa», «Юнис», «МеталлПрофиль», «Технониколь», «Ондулин», «Плитонит», «Волма», «Изоспан», «Гранд Лайн», «Деке».

Мы предоставляем материалы с гарантией заводского качества. Цемент, пескобетон, гипсокартон, профили, плитка, OSB, фанера, ДСП, ДВП, ЦСП, шифер плоский и волновой, кирпич, газобетон, лакокрасочная продукция, сетки, пены, герметики, метизы, инструменты и многое другое по выгодным ценам.

К Вашим услугам:

  • доставка
  • загиб фасонных изделий
  • распил
  • профессиональные расчеты и консультации
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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Транспортная, д. 1а

    228-222
    Режим работы:

    Пн.-Пт.: 09:00-18:00
    Сб.-Вс.: 10:00-16:00

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