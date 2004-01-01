Центр креативного развития молодежи
В нашем центре каждый из Вас найдет для себя интересные мероприятия!
Если ты жаждешь реализовать свои безумные идеи – тебе к нам! Если ты – креативный и творческий – тебе к нам! Если ты хочешь разнообразить скучные будни – тебе к нам!
В нашем Центре ты сможешь:
cтать участником городских мероприятий: конкурсов, марафонов, проектов и акций
cтать участником мероприятий Центра:
- клуб "Бездельников" (клуб для любителей пошевелить мозгами
- мастер-классы по моделированию из архитектурного пластилина и бумаги
- мастер-классы по основам фото и видеосъемки
- мастер-классы по развитию креативности речи и изучению языков без учебников
- семинары, игры, викторины, акции
реализовать свои интересные идеи
Также в нашем Центре для тебя:
настольный теннис, настольные игры и Ps4
кинопоказы и бесплатный Wi-Fi
уютная кухня, где можно обсудить идеи с единомышленниками за чашечкой чая
Приходи и приводи друзей!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Шабалина, д. 39(Первомайский район)57-36-54Режим работы:
Пн.-Сб.: 14:00-21:00
Вс.: 12:00-19:00
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