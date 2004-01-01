Центр креативного развития молодежи

Поучиться: Творческие студии, Общественные организации.
Creative Speaker
21 ноября
28 ноября
137584

В нашем центре каждый из Вас найдет для себя интересные мероприятия!

Если ты жаждешь реализовать свои безумные идеи – тебе к нам! Если ты – креативный и творческий – тебе к нам! Если ты хочешь разнообразить скучные будни – тебе к нам!

В нашем Центре ты сможешь:

cтать участником городских мероприятий: конкурсов, марафонов, проектов и акций

cтать участником мероприятий Центра:

  • клуб "Бездельников" (клуб для любителей пошевелить мозгами
  • мастер-классы по моделированию из архитектурного пластилина и бумаги
  • мастер-классы по основам фото и видеосъемки
  • мастер-классы по развитию креативности речи и изучению языков без учебников
  • семинары, игры, викторины, акции

реализовать свои интересные идеи

Также в нашем Центре для тебя:

настольный теннис, настольные игры и Ps4
кинопоказы и бесплатный Wi-Fi
уютная кухня, где можно обсудить идеи с единомышленниками за чашечкой чая

Приходи и приводи друзей!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Шабалина, д. 39

    (Первомайский район)
    57-36-54
    Режим работы:

    Пн.-Сб.: 14:00-21:00

    Вс.: 12:00-19:00

Cайт:
http://vk.com/kreativ51

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