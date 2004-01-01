Центр креативного развития молодежи

В нашем центре каждый из Вас найдет для себя интересные мероприятия!

Если ты жаждешь реализовать свои безумные идеи – тебе к нам! Если ты – креативный и творческий – тебе к нам! Если ты хочешь разнообразить скучные будни – тебе к нам!

В нашем Центре ты сможешь:

cтать участником городских мероприятий: конкурсов, марафонов, проектов и акций

cтать участником мероприятий Центра:

клуб "Бездельников" (клуб для любителей пошевелить мозгами

мастер-классы по моделированию из архитектурного пластилина и бумаги

мастер-классы по основам фото и видеосъемки

мастер-классы по развитию креативности речи и изучению языков без учебников

семинары, игры, викторины, акции

реализовать свои интересные идеи

Также в нашем Центре для тебя:

настольный теннис, настольные игры и Ps4

кинопоказы и бесплатный Wi-Fi

уютная кухня, где можно обсудить идеи с единомышленниками за чашечкой чая

Приходи и приводи друзей!