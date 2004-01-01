ТРК «Plazma»

Современный Торгово-развлекательный комплекс европейского класса.

Торгово-развлекательный комплекс включает в себя широко развитую инфраструктуру. Он позволяет разместить более 100 магазинов и бутиков..

Помимо магазинов, как и принято в торговых объектах подобных масштабов, северянам будут доступны парк развлечений «Misty park», «Комната страха», Интерактивный парк, Легород и другие. Заработает и фуд-корт, любители фаст-фуда не останутся без McDonald’s, Burger King, KFC. Вернется в Мурманск и Subway. Впервые в заполярной столице появится австрийская кофейня Coffeeshop company, «Шоколадница», «Катюша» и блинная «Три Сковородки».