Трезор

Купить: Товары для животных.
131918

Салон красоты для животных

Готовы предложить Вам полный комплекс услуг по профессиональному уходу за домашними животными:

стрижка когтей

выщипывание и чистка ушей

купание

расчесывание колтунов

стрижка собак и кошек

гигиена

чистка зубов

Благодаря нашему салону Ваш питомец станет здоровым, аккуратным и по настоящему счастливым! Буем рады всем!

Высокая квалификация мастеров салона позволяет принимать питомца практически любой породы и вида.

Ваша оценка
Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Скальная, д. 29

    (Ленинский район)
    8 (8152) 26-08-08
    8 (900) 935-08-08
    8 (921) 275-52-75
    Режим работы:

    Пн.-Вс.: 09:00-21:00

Cайт:
http://zoo-brigantina.ru/trezor

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?