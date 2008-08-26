Трезор
Готовы предложить Вам полный комплекс услуг по профессиональному уходу за домашними животными:
стрижка когтей
выщипывание и чистка ушей
купание
расчесывание колтунов
стрижка собак и кошек
гигиена
чистка зубов
Благодаря нашему салону Ваш питомец станет здоровым, аккуратным и по настоящему счастливым! Буем рады всем!
Высокая квалификация мастеров салона позволяет принимать питомца практически любой породы и вида.
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Скальная, д. 29(Ленинский район)8 (8152) 26-08-08
8 (900) 935-08-08
8 (921) 275-52-75Режим работы:
Пн.-Вс.: 09:00-21:00
Cайт: