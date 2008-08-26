Салон красоты для животных

Готовы предложить Вам полный комплекс услуг по профессиональному уходу за домашними животными:

стрижка когтей

выщипывание и чистка ушей

купание

расчесывание колтунов

стрижка собак и кошек

гигиена

чистка зубов

Благодаря нашему салону Ваш питомец станет здоровым, аккуратным и по настоящему счастливым! Буем рады всем!

Высокая квалификация мастеров салона позволяет принимать питомца практически любой породы и вида.