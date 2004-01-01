Невероятное счастье видеть, как малыш делает первые шаги, успехи в таком большом и не всегда простом мире. И как бы нам не хотелось всегда держать ребёнка за руку, очень важно, чтобы любимая дочка или сыночек научились быть самостоятельными. Детский клуб «Точка Роста» создан как раз для того, чтобы помочь малышам познавать мир с интересом, легко заводить новых друзей и преодолевать сложности с улыбкой.

Каждый из сотрудников клуба понимает, что откладывать «на потом» воспитание малыша ни в коем случае нельзя, также, как и останавливаться на достигнутом. Поэтому в клубе разработали особые программы для деток от года до десяти лет. При этом клуб старается привлекать мам и пап, чтобы научить не только малышей, но и родителей чему-то новому и интересному.

Среди расписания занятий вы не встретите случайных уроков. Творческие мастерские и музыкально-ритмические занятия, развивающие игры и весёлые праздники – с нами взрослеть легко и весело!

Детский центр «Точка Роста» - Новый взгляд на раннее развитие!