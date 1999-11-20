The OFFICE
Relax ZONE нового поколения.
Необычный футуристичный дизайн и уют. По будням здесь Вы сможете приятно провести время, отдохнуть и поработать в комфортной атмосфере! Игровые приставки, огромный выбор настольных игр превратят любой поход с друзьями к нам в целое приключение! По выходным проводятся вечеринки и тематические мероприятия, интерактивные программы, работают профессиональные фотографы, фокусник и наши резиденты.
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Книповича, д.5 (ТРЦ Русь, 3 этаж)(Октябрьский район)20-99-11Режим работы:
Пт.-Сб.: 13:00-05:00
Вс.: 13:00-00:00
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