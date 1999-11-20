The OFFICE

Relax ZONE нового поколения.

Необычный футуристичный дизайн и уют. По будням здесь Вы сможете приятно провести время, отдохнуть и поработать в комфортной атмосфере! Игровые приставки, огромный выбор настольных игр превратят любой поход с друзьями к нам в целое приключение! По выходным проводятся вечеринки и тематические мероприятия, интерактивные программы, работают профессиональные фотографы, фокусник и наши резиденты.