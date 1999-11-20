The OFFICE

Покушать: Бары.
Конкурс в The OFFICE!
27 апреля
133267

Relax ZONE нового поколения.

Необычный футуристичный дизайн и уют. По будням здесь Вы сможете приятно провести время, отдохнуть и поработать в комфортной атмосфере! Игровые приставки, огромный выбор настольных игр превратят любой поход с друзьями к нам в целое приключение! По выходным проводятся вечеринки и тематические мероприятия, интерактивные программы, работают профессиональные фотографы, фокусник и наши резиденты.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Книповича, д.5 (ТРЦ Русь, 3 этаж)

    (Октябрьский район)
    20-99-11
    Режим работы:

    Пт.-Сб.: 13:00-05:00

    Вс.: 13:00-00:00

Cайт:
http://murmansk.theoffice-lounge.ru/
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