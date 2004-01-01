Sunmar

Поехать: Турагентства.
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Первый, официальный представитель турагентства выгодных туров Sunmar в Мурманске!

У нас:

  • низкие цены на туры
  • горящие туры на ближайшие даты вылета
  • туры в рассрочку без переплат

Туроператор Sunmar (Санмар) входит в международный холдинг OTI и является дочерней фирмой крупного российского туроператора Coral Travel, что гарантирует самый надежный и высококачественный отдых на всех ключевых туристических направлениях.

Sunmar – это выгодный отдых с оптимальным соотношением цены и качества.

Отдых с Sunmar – это увлекательное и комфортное путешествие на лучшие мировые курорты, знакомство с архитектурными и природными достопримечательностями разных стран, возможность отрешиться от повседневных забот в превосходных отелях на солнечном побережье или в горах и, самое главное, – выгодные цены на путевки!

Почему стоит выбрать Sunmar:

  • первый туроператор выгодных туров в России
  • наиболее экономичное предложение на рынке
  • неизменно высокое качество предоставляемых услуг
  • широкий выбор туров для всех категорий туристов
  • профессиональная команда, которой можно доверять
  • понимание потребностей клиента
  • ежедневные акции и спецпредложения
  • авиаперелеты рейсами ведущих авиакомпаний

Сегодня Sunmar организует туры в Андорру, Бахрейн, Болгарию, Вьетнам, Гамбию, Грецию, Доминиканскую Республику, Израиль, Индию, Индонезию, Иорданию, Испанию, Италию, Мексику, Марокко, ОАЭ, Россию, Таиланд, Тунис, Турцию, Хорватию, Черногорию, на Кипр, Мальдивы и Шри-Ланку. В обширную полетную программу SUNMAR входят авиарейсы с вылетом более чем из 30 городов РФ.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Воровского, д.13 (со стороны ул. Комсомольской) 

    (Октябрьский район)
    8(8152)200-230
    7(921)047-22-22 Ольга
    7(950)896-00-00 Анна
    Режим работы:

    Пн.-Пт.: 11:00-19:00
    Сб.: 12:00-15:00
    Вс. – выходной

Cайт:
http://www.sunmar.ru
E-mail:
paradise_mur@mail.ru
Цены

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