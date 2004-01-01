Sunmar
Первый, официальный представитель турагентства выгодных туров Sunmar в Мурманске!
У нас:
- низкие цены на туры
- горящие туры на ближайшие даты вылета
- туры в рассрочку без переплат
Туроператор Sunmar (Санмар) входит в международный холдинг OTI и является дочерней фирмой крупного российского туроператора Coral Travel, что гарантирует самый надежный и высококачественный отдых на всех ключевых туристических направлениях.
Sunmar – это выгодный отдых с оптимальным соотношением цены и качества.
Отдых с Sunmar – это увлекательное и комфортное путешествие на лучшие мировые курорты, знакомство с архитектурными и природными достопримечательностями разных стран, возможность отрешиться от повседневных забот в превосходных отелях на солнечном побережье или в горах и, самое главное, – выгодные цены на путевки!
Почему стоит выбрать Sunmar:
- первый туроператор выгодных туров в России
- наиболее экономичное предложение на рынке
- неизменно высокое качество предоставляемых услуг
- широкий выбор туров для всех категорий туристов
- профессиональная команда, которой можно доверять
- понимание потребностей клиента
- ежедневные акции и спецпредложения
- авиаперелеты рейсами ведущих авиакомпаний
Сегодня Sunmar организует туры в Андорру, Бахрейн, Болгарию, Вьетнам, Гамбию, Грецию, Доминиканскую Республику, Израиль, Индию, Индонезию, Иорданию, Испанию, Италию, Мексику, Марокко, ОАЭ, Россию, Таиланд, Тунис, Турцию, Хорватию, Черногорию, на Кипр, Мальдивы и Шри-Ланку. В обширную полетную программу SUNMAR входят авиарейсы с вылетом более чем из 30 городов РФ.
- г. Мурманск
ул. Воровского, д.13 (со стороны ул. Комсомольской)(Октябрьский район)8(8152)200-230
7(921)047-22-22 Ольга
7(950)896-00-00 АннаРежим работы:
Пн.-Пт.: 11:00-19:00
Сб.: 12:00-15:00
Вс. – выходной