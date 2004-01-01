Первый, официальный представитель турагентства выгодных туров Sunmar в Мурманске!

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Туроператор Sunmar (Санмар) входит в международный холдинг OTI и является дочерней фирмой крупного российского туроператора Coral Travel, что гарантирует самый надежный и высококачественный отдых на всех ключевых туристических направлениях.

Sunmar – это выгодный отдых с оптимальным соотношением цены и качества.

Отдых с Sunmar – это увлекательное и комфортное путешествие на лучшие мировые курорты, знакомство с архитектурными и природными достопримечательностями разных стран, возможность отрешиться от повседневных забот в превосходных отелях на солнечном побережье или в горах и, самое главное, – выгодные цены на путевки!

Почему стоит выбрать Sunmar:

первый туроператор выгодных туров в России

наиболее экономичное предложение на рынке

неизменно высокое качество предоставляемых услуг

широкий выбор туров для всех категорий туристов

профессиональная команда, которой можно доверять

понимание потребностей клиента

ежедневные акции и спецпредложения

авиаперелеты рейсами ведущих авиакомпаний

Сегодня Sunmar организует туры в Андорру, Бахрейн, Болгарию, Вьетнам, Гамбию, Грецию, Доминиканскую Республику, Израиль, Индию, Индонезию, Иорданию, Испанию, Италию, Мексику, Марокко, ОАЭ, Россию, Таиланд, Тунис, Турцию, Хорватию, Черногорию, на Кипр, Мальдивы и Шри-Ланку. В обширную полетную программу SUNMAR входят авиарейсы с вылетом более чем из 30 городов РФ.