Studio Pulse

Студия йоги и эффективных тренировок. Практика йоги разных уровней сложности. Силовые и функциональные тренировки с собственным весом, с отягощениями и другим оборудованием. Программа «Здоровая Спина» направлена на восстановление функций позвоночника, улучшение его кровоснабжения, нормализацию тонуса мышц спины. Составление программ питания для похудения и набора мышечной массы. Впервые в Мурманске тренировки в костюме ЕМС.

Квалифицированный администратор ответит на Все интересующие вопросы, угостит чаем/ кофе, проведет экскурсию по залу, расскажет о направлениях Студии.

Уникальный дизайн, комфортная обстановка, эффективный тренировочный процесс, квалифицированные и заинтересованные тренеры.

Светлые, уютные раздевалки, оснащенные современной техникой, просторными шкафчиками, стильными душевыми, и всеми средствами гигиены.

EMS (электро-мышечная стимуляция) - ваш персональный зал, специальный костюм, незабываемые эмоции. Новый эффективный формат фитнеса для людей, которые экономят свое время. EMS-ТРЕНИРОВКА позволяет проработать все группы мышц за 20 минут. Тренировки без риска для спины и суставов, максимальное выведение лишней жидкости, быстрое достижение результата. Испытываете недостаток лишнего времени? Тогда это точно для Вас!

Фейсбилдинг (фитнес для лица) - это комплекс упражнений, сочетающий тренировку мышц лица и шеи с одновременным массажем лицевой мускулатуры, позволяет восстановить упругость и чёткий овал лица.

Soft - специальный класс для людей, чьи суставы и позвоночник пока не готовы к классической силовой тренировке, в силу перенесенных травм или возрастных ограничений. Занятия помогут развить подвижность суставов и позвоночника, улучшат гибкость и растяжку, укрепят крупные суставы тела, простимулируют в них выработку суставной жидкости и помогут избавиться от солевых отложений.

ТRХ. Функциональные подвесные петли. Это вид спортивного оборудования для занятий с весом собственного тела. Вы гармонично улучшите все тело, укрепите позвоночник, разовьете осанку.

Силовая тренировка. Йога. Персональные тренировки. Kids (детские секции). Индивидуальная программа питания. Массаж.