Страйкер

Заняться собой: Спорт.
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Проведение лазертаг-боев в Мурманске.

Наша гордость:

  • опытные инструкторы
  • новейшее оборудование для игры 
  • множество разнообразных сценариев
  • влаго-, ветрозащитная экипировка
  • большая аутентичная арена
  • обучающие курсы
  • регулярные акции и лояльная ценовая политика
  • возраст игроковбез ограничений (за исключением игр проводимых ночью: 18+)

Дорогие жители и гости города!

Мы рады пригласить вас на арену лазертаг-клуба Страйкер. Для вас здесь всегда найдется все необходимое для проведения интереснейших и, пожалуй, самых антуражных лазертаг-баталий. Наши инструкторы всегда готовы дать вам профессиональную консультацию по любому вопросу, а также оказать всестороннюю поддержку для проведения масштабных и выездных игр.

Мы обладаем солидным арсеналом последнего образца – это и винтовки со свежим программным обеспечением, и униформа, которая защитит вас не только от грязи, но и от погодных неожиданностей. Кроме того, в вашем распоряжении будет профессиональная арена в черте города, на которой вы сможете опробовать свои силы, причем не только в обычных перестрелках, но и в сценарных играх, таких как counter-strike и callofduty.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Кольский, д.114 А

    (Первомайский район)
    +7 921 039 71 19
    +7 911 338 72 24
    Режим работы:

    Пн., Вт.: выходной
    Ср., Чт.: 12:00-20:00
    Пт.: 11:00-21:00
    Сб., Вс.: 10:00-22:00

Cайт:
http://vk.com/stryker51
Цены

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