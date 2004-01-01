Страйкер
Проведение лазертаг-боев в Мурманске.
Наша гордость:
- опытные инструкторы
- новейшее оборудование для игры
- множество разнообразных сценариев
- влаго-, ветрозащитная экипировка
- большая аутентичная арена
- обучающие курсы
- регулярные акции и лояльная ценовая политика
- возраст игроковбез ограничений (за исключением игр проводимых ночью: 18+)
Дорогие жители и гости города!
Мы рады пригласить вас на арену лазертаг-клуба Страйкер. Для вас здесь всегда найдется все необходимое для проведения интереснейших и, пожалуй, самых антуражных лазертаг-баталий. Наши инструкторы всегда готовы дать вам профессиональную консультацию по любому вопросу, а также оказать всестороннюю поддержку для проведения масштабных и выездных игр.
Мы обладаем солидным арсеналом последнего образца – это и винтовки со свежим программным обеспечением, и униформа, которая защитит вас не только от грязи, но и от погодных неожиданностей. Кроме того, в вашем распоряжении будет профессиональная арена в черте города, на которой вы сможете опробовать свои силы, причем не только в обычных перестрелках, но и в сценарных играх, таких как counter-strike и callofduty.
- г. Мурманск
пр. Кольский, д.114 А(Первомайский район)+7 921 039 71 19
+7 911 338 72 24Режим работы:
Пн., Вт.: выходной
Ср., Чт.: 12:00-20:00
Пт.: 11:00-21:00
Сб., Вс.: 10:00-22:00