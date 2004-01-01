Проведение лазертаг-боев в Мурманске.

Наша гордость:

опытные инструкторы

новейшее оборудование для игры

множество разнообразных сценариев

влаго-, ветрозащитная экипировка

большая аутентичная арена

обучающие курсы

регулярные акции и лояльная ценовая политика

возраст игроковбез ограничений (за исключением игр проводимых ночью: 18+)

Дорогие жители и гости города!

Мы рады пригласить вас на арену лазертаг-клуба Страйкер. Для вас здесь всегда найдется все необходимое для проведения интереснейших и, пожалуй, самых антуражных лазертаг-баталий. Наши инструкторы всегда готовы дать вам профессиональную консультацию по любому вопросу, а также оказать всестороннюю поддержку для проведения масштабных и выездных игр.

Мы обладаем солидным арсеналом последнего образца – это и винтовки со свежим программным обеспечением, и униформа, которая защитит вас не только от грязи, но и от погодных неожиданностей. Кроме того, в вашем распоряжении будет профессиональная арена в черте города, на которой вы сможете опробовать свои силы, причем не только в обычных перестрелках, но и в сценарных играх, таких как counter-strike и callofduty.