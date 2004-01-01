StartUp coffee

Первая культовая кофейня в Мурманске!

Эта история про современную армию личностей, бунтарей и новаторов, художников и декораторов окружающей реальности, мирных воинов и отважных первооткрывателей городских джунглей. Эта история про молодых и энергичных, чистых душой и крепких телом, острых разумом и сильных духом. Эта история про тех, кто скользит по океану возможностей, всегда оставаясь на гребне своей волны.

Наша задача - заряжать батарейки их сердец энергией настоящих высокогорных ягод, шагая с ними в ногу и пульсируя в такт.