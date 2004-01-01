SODA

Потанцевать: Ночные клубы.
F.P.G
15 сентября
Big Russian Boss
7 октября
135892

SODA – центр музыкальных событий в твоём городе! У нас самые яркие масштабные вечеринки и самые долгожданные концерты!

У тебя скоро День Рождения? Отмечай его в SODA! При бронировании стола, мы дарим:

бесплатный вход тебе и всем друзьям
бутылку шампанского и 10% скидку на всё меню
золотую клубную карту
кальян в подарок (при закрытии счёта от 4000р.)
поздравление на сцене клуба
возможность принести свой праздничный торт

Владельцам золотой клубной карты предоставляется скидка на все меню 10%, а также бесплатный вход на все вечеринки. Информацию о получении карты уточняйте у администраторов группы ВК.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Кольский, 27

    (Первомайский район)
    (8152) 207-497

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