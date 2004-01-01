SODA
SODA – центр музыкальных событий в твоём городе! У нас самые яркие масштабные вечеринки и самые долгожданные концерты!
У тебя скоро День Рождения? Отмечай его в SODA! При бронировании стола, мы дарим:
бесплатный вход тебе и всем друзьям
бутылку шампанского и 10% скидку на всё меню
золотую клубную карту
кальян в подарок (при закрытии счёта от 4000р.)
поздравление на сцене клуба
возможность принести свой праздничный торт
Владельцам золотой клубной карты предоставляется скидка на все меню 10%, а также бесплатный вход на все вечеринки. Информацию о получении карты уточняйте у администраторов группы ВК.
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Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Кольский, 27(Первомайский район)(8152) 207-497