SODA – центр музыкальных событий в твоём городе! У нас самые яркие масштабные вечеринки и самые долгожданные концерты!

У тебя скоро День Рождения? Отмечай его в SODA! При бронировании стола, мы дарим:

бесплатный вход тебе и всем друзьям

бутылку шампанского и 10% скидку на всё меню

золотую клубную карту

кальян в подарок (при закрытии счёта от 4000р.)

поздравление на сцене клуба

возможность принести свой праздничный торт

Владельцам золотой клубной карты предоставляется скидка на все меню 10%, а также бесплатный вход на все вечеринки. Информацию о получении карты уточняйте у администраторов группы ВК.

Мы в социальных сетях:

ВКонтакте

Instagram