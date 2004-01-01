Сладкое королевство

Магазин иностранных сладостей.

Сладости из Европы, США, Азии обычно вызывают интерес у любителей побаловать себя чем-то вкусненьким.

Сладкоежкам магазин предлагает:

большой ассортимент шоколада, батончиков, конфет, шариков, шоколадных паст (проверенные временем бренды Cadbury, Nestle, Milka)

пасты со вкусами знаменитых шоколадок Bounty, Twix, Maltesers, Galaxy; американские арахисовые пасты; кремовый зефир Fluff

жевательный мармелад Gummi Zone, Haribo; жевательные бобы Jelly Belly с удивительно правдоподобными вкусами, в том числе гадкими и ужасными

леденцовую карамель Sweet Ness с множеством вкусов и форм (диски, сердечки, елочки)

Любители чего-нибудь новенького и необычного могут попробовать:

японские моти (традиционные пирожные из рисовой муки с начинкой из красной фасоли адзуки)

шоколад с зеленым чаем, фиолетовым бататом, черным кунжутом

тайские фрукты в сиропе, имбирные конфеты, кокосовые чипсы

острое китайское печенье и многое другое

Мы собрали все самое вкусное в одном месте – Вам больше не нужно тратить время на долгие поиски любимого лакомства.