Сладкое королевство

Купить: Детям, Сувениры и подарки.
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Магазин иностранных сладостей.

Сладости из Европы, США, Азии обычно вызывают интерес у любителей побаловать себя чем-то вкусненьким.

Сладкоежкам магазин предлагает:

большой ассортимент шоколада, батончиков, конфет, шариков, шоколадных паст (проверенные временем бренды Cadbury, Nestle, Milka)
пасты со вкусами знаменитых шоколадок Bounty, Twix, Maltesers, Galaxy; американские арахисовые пасты; кремовый зефир Fluff
жевательный мармелад Gummi Zone, Haribo; жевательные бобы Jelly Belly с удивительно правдоподобными вкусами, в том числе гадкими и ужасными
леденцовую карамель Sweet Ness с множеством вкусов и форм (диски, сердечки, елочки)

Любители чего-нибудь новенького и необычного могут попробовать:

японские моти (традиционные пирожные из рисовой муки с начинкой из красной фасоли адзуки)
шоколад с зеленым чаем, фиолетовым бататом, черным кунжутом
тайские фрукты в сиропе, имбирные конфеты, кокосовые чипсы
острое китайское печенье и многое другое

Мы собрали все самое вкусное в одном месте – Вам больше не нужно тратить время на долгие поиски любимого лакомства.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Октябрьская, д.22 (вход через магазин «Онегин»)

    (Октябрьский район)
    8 (960) 029-43-24
    Режим работы:

    Пн., Ср., Пт.: 15:00-19:00

    Вт., Чт.: 11:00-15:00

    Сб., Вс.: 12:00-18:00

Cайт:
http://vk.com/sweetkingdom51
E-mail:
sweetkingdom@inbox.ru

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