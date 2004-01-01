Сладкое королевство
Магазин иностранных сладостей.
Сладости из Европы, США, Азии обычно вызывают интерес у любителей побаловать себя чем-то вкусненьким.
Сладкоежкам магазин предлагает:
большой ассортимент шоколада, батончиков, конфет, шариков, шоколадных паст (проверенные временем бренды Cadbury, Nestle, Milka)
пасты со вкусами знаменитых шоколадок Bounty, Twix, Maltesers, Galaxy; американские арахисовые пасты; кремовый зефир Fluff
жевательный мармелад Gummi Zone, Haribo; жевательные бобы Jelly Belly с удивительно правдоподобными вкусами, в том числе гадкими и ужасными
леденцовую карамель Sweet Ness с множеством вкусов и форм (диски, сердечки, елочки)
Любители чего-нибудь новенького и необычного могут попробовать:
японские моти (традиционные пирожные из рисовой муки с начинкой из красной фасоли адзуки)
шоколад с зеленым чаем, фиолетовым бататом, черным кунжутом
тайские фрукты в сиропе, имбирные конфеты, кокосовые чипсы
острое китайское печенье и многое другое
Мы собрали все самое вкусное в одном месте – Вам больше не нужно тратить время на долгие поиски любимого лакомства.
- г. Мурманск
ул. Октябрьская, д.22 (вход через магазин «Онегин»)(Октябрьский район)8 (960) 029-43-24Режим работы:
Пн., Ср., Пт.: 15:00-19:00
Вт., Чт.: 11:00-15:00
Сб., Вс.: 12:00-18:00