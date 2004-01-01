Шумарята
Игры для детей – это не только удовольствие и смех, но ещё и способ познания мира. Хотите, чтобы ваш малыш гармонично развивался и радовал вас улыбками и отличным настроением? Приходите в наш игровой центр для детей и играйте от души вместе с вашим ребенком.
Мы предлагаем вашему ребенку участие в незабываемом приключении, которое позволит открыть новые таланты и усовершенствовать уже существующие навыки.
Услуги:
город-лабиринт
разнообразные игровые зоны
веселые дни рождения
детское кафе
сухой бассейн с разноцветными шариками
детские корпоративы
игровые программы с веселыми аниматорами
украшение воздушными шарами
Игровой клуб «Шумарята» – двигаемся и развиваемся!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Баумана, д.33 (3 этаж)78-52-22
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