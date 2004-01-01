Шумарята

Возраст: Детям.Услуги: Все для праздника, Игровые центры.Поучиться: Детские центры.
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Игры для детей  это не только удовольствие и смех, но ещё и способ познания мира. Хотите, чтобы ваш малыш гармонично развивался и радовал вас улыбками и отличным настроением? Приходите в наш игровой центр для детей и играйте от души вместе с вашим ребенком.

Мы предлагаем вашему ребенку участие в незабываемом приключении, которое позволит открыть новые таланты и усовершенствовать уже существующие навыки.

Услуги:

город-лабиринт

разнообразные игровые зоны

веселые дни рождения

детское кафе

сухой бассейн с разноцветными шариками

детские корпоративы

игровые программы с веселыми аниматорами

украшение воздушными шарами

Игровой клуб «Шумарята» – двигаемся и развиваемся!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Баумана, д.33 (3 этаж)

    78-52-22
Cайт:
http://vk.com/shumaryata

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