Шоппинг Мурманск

Самый быстрорастущий интернет-магазин в Мурманске. Сейчас наш ассортимент насчитывает более 4000 наименований товаров. Мы предлагаем самый широкий ассортимент популярных трендовых товаров. Мы регулярно пополняем ассортимент новыми категориями товаров и подключаем к сотрудничеству новых поставщиков. Наш каталог часто пополняется новинками!

С нами выгодно!

Мы даем нашим клиентам доступ к популярным товарам российских и зарубежных производителей на одном сайте, что существенно увеличивает выбор и экономит время и деньги наших клиентов. Вам не нужно переплачивать за доставку, делая заказы у разных поставщиков на разных сайтах, мы уже собрали все для вас на нашем сайте! Мы работаем без посредников со всеми производителями, поэтому можем предложить вам самые низкие цены на рынке.

С нами удобно!

Мы следим за модными тенденциями и сезоном, а также большое внимание уделяем качеству продукции. Все товары перед отправкой клиентам проходят обязательную ручную проверку качества. Все категории товаров на платформе предлагаются в розницу по оптовым ценам. В одном заказе можно комбинировать любые товары из разных категорий.

С нами быстро!

Заказ раз в неделю в воскресенье. Но если заказов много - заказываем чаще!

Ожидание 7-10 дней. Груз собирается и едет в Мурманск с оптового склада из Москвы!

Минимальный заказ от 1000 руб - доставка по Мурманску бесплатная.

Доставка по области по договоренности! Оплата при получении!