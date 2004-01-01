Школа №37
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска «Основная общеобразовательная школа №37» (МБОУ г. Мурманска ООШ №37).
Ежегодно 1 сентября наша школа распахивает свои двери. С большой любовью учителя встречают своих учеников после летних каникул. А специально для первоклассников и их родителей проводится традиционная линейка-посвящение в первоклассники!
Обязательно в сентябре проводится день здоровья, где все учащиеся с 1 по 9 класс могут продемонстрировать свои способности в спорте, а также с классом, родителями и классным руководителем сходить в поход. Проводятся профилактические мероприятия посвященные детскому травматизму.
Традиционно 4 октября, ребята принимают участие в городском пробеге, посвященному нашему любимому городу Мурманску.
Ко дню учителя 5 октября, ученики с удовольствием готовят поздравления, плакаты, стихи и песни своим любым учителям.
На каждую годовщину освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков, учащиеся с удовольствием ходят поздравлять ветеранов на дому, беседуют с ними, рассказывают стихи, поют песни.
Ежегодно в октябре проводится школьный этап олимпиад по всем предметам, ребята с удовольствием участвуют, даже сразу по нескольким предметам.
В ноябре ребята активно готовятся к празднику "День матери". рисуют рисунки, делают поделки, пишут поздравления.
В декабре ежегодно проходит "декада SOS" ребята участвуют в конкурсах презентаций, участвуют в забегах, рисуют плакаты о здоровом образе жизни.
Конечно же, в конце декабря проходят мероприятия посвященные новому году.
В январе ребята ежегодно участвуют в конкурсе "эмблема школы".
В феврале ко дню Валентина ребята рисуют и дарят друг другу "валентинки", выражают симпатии. Обязательно происходит подготовка к 23 февраля и к 8 марта.
Ежегодно проходит конкурс "самый лучший класс", где ребята рассказывают о своих достижениях, готовят презентации.
Обязательно проходят празднования, посвященные Дню победы! Проводятся классные часы, приглашаются ветераны, ребята рассказывают стихи, поют военные песни.
Ну и, конечно же, в конце мая традиционно звучит последний звонок для выпускников 9-х классов!
Информация о достижениях:
функционируют школьные клубы «Интеллект», «Росток» для младших школьников
ежегодно проходят школьные предметные олимпиады, научно-практические конференции школьников «Юные исследователи школы № 37»
стабильность уровня качества знаний (2004 – 2008 гг. – 26%)
стабильность уровня качества знаний по результатам ЕГЭ (2004 – 2008 гг. русский язык – 52%)
традиционно проводятся предметные методические недели
практикумы и консультации для учителей
дни открытых дверей для учителей, родителей обучающихся
сотрудничество с Мурманской писательской организацией и творческой интеллигенцией в течение 10 лет
рост количества победителей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня (2006-2010 г. – с 12% до 24%)
созданы творческие группы в целях качественного развития научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности, внеклассной работы по предметам
прослеживается положительная динамика результатов качества знаний на экзаменах в новой форме в 9 классах
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