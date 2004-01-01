Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска «Основная общеобразовательная школа №37» (МБОУ г. Мурманска ООШ №37).

Ежегодно 1 сентября наша школа распахивает свои двери. С большой любовью учителя встречают своих учеников после летних каникул. А специально для первоклассников и их родителей проводится традиционная линейка-посвящение в первоклассники!

Обязательно в сентябре проводится день здоровья, где все учащиеся с 1 по 9 класс могут продемонстрировать свои способности в спорте, а также с классом, родителями и классным руководителем сходить в поход. Проводятся профилактические мероприятия посвященные детскому травматизму.

Традиционно 4 октября, ребята принимают участие в городском пробеге, посвященному нашему любимому городу Мурманску.

Ко дню учителя 5 октября, ученики с удовольствием готовят поздравления, плакаты, стихи и песни своим любым учителям.

На каждую годовщину освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков, учащиеся с удовольствием ходят поздравлять ветеранов на дому, беседуют с ними, рассказывают стихи, поют песни.

Ежегодно в октябре проводится школьный этап олимпиад по всем предметам, ребята с удовольствием участвуют, даже сразу по нескольким предметам.

В ноябре ребята активно готовятся к празднику "День матери". рисуют рисунки, делают поделки, пишут поздравления.

В декабре ежегодно проходит "декада SOS" ребята участвуют в конкурсах презентаций, участвуют в забегах, рисуют плакаты о здоровом образе жизни.

Конечно же, в конце декабря проходят мероприятия посвященные новому году.

В январе ребята ежегодно участвуют в конкурсе "эмблема школы".

В феврале ко дню Валентина ребята рисуют и дарят друг другу "валентинки", выражают симпатии. Обязательно происходит подготовка к 23 февраля и к 8 марта.

Ежегодно проходит конкурс "самый лучший класс", где ребята рассказывают о своих достижениях, готовят презентации.

Обязательно проходят празднования, посвященные Дню победы! Проводятся классные часы, приглашаются ветераны, ребята рассказывают стихи, поют военные песни.

Ну и, конечно же, в конце мая традиционно звучит последний звонок для выпускников 9-х классов!

Информация о достижениях:

функционируют школьные клубы «Интеллект», «Росток» для младших школьников

ежегодно проходят школьные предметные олимпиады, научно-практические конференции школьников «Юные исследователи школы № 37»

стабильность уровня качества знаний (2004 – 2008 гг. – 26%)

стабильность уровня качества знаний по результатам ЕГЭ (2004 – 2008 гг. русский язык – 52%)

традиционно проводятся предметные методические недели

практикумы и консультации для учителей

дни открытых дверей для учителей, родителей обучающихся

сотрудничество с Мурманской писательской организацией и творческой интеллигенцией в течение 10 лет

рост количества победителей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня (2006-2010 г. – с 12% до 24%)

созданы творческие группы в целях качественного развития научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности, внеклассной работы по предметам

прослеживается положительная динамика результатов качества знаний на экзаменах в новой форме в 9 классах