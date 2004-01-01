Северпак
Наш магазин рад предложить Вам большой ассортимент товаров для праздника и разнообразную подарочную упаковку, декор и сувениры для украшения вашего дома, все для сервировки стола, бытовую химию и хозтовары.
У нас всегда в наличии товары для пикника – уголь, дрова, розжиг, мангалы, решетки и одноразовая посуда – в общем все, что может понадобиться для комфортного отдыха на природе!
В магазине действует услуга по упаковке подарков! Сделаем все красиво за символическую плату!
Оформляйте заказ на нашем сайте, а лучше просто приходите к нам!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Шмидта, д.47(Октябрьский район)45-20-70Режим работы:
Пн.-Пт.: 11:00-19:00
Сб.: 11:00-18:00
Вс.: 12:00-18:00
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