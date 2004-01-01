Наш магазин рад предложить Вам большой ассортимент товаров для праздника и разнообразную подарочную упаковку, декор и сувениры для украшения вашего дома, все для сервировки стола, бытовую химию и хозтовары.

У нас всегда в наличии товары для пикника – уголь, дрова, розжиг, мангалы, решетки и одноразовая посуда – в общем все, что может понадобиться для комфортного отдыха на природе!

В магазине действует услуга по упаковке подарков! Сделаем все красиво за символическую плату!

Оформляйте заказ на нашем сайте, а лучше просто приходите к нам!