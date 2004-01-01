Северпак

Купить: Все для дома, Все для праздника, Интернет-магазин, Сувениры и подарки.
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Наш магазин рад предложить Вам большой ассортимент товаров для праздника и разнообразную подарочную упаковку, декор и сувениры для украшения вашего дома, все для сервировки стола, бытовую химию и хозтовары.

У нас всегда в наличии товары для пикника – уголь, дрова, розжиг, мангалы, решетки и одноразовая посуда – в общем все, что может понадобиться для комфортного отдыха на природе!

В магазине действует услуга по упаковке подарков! Сделаем все красиво за символическую плату!

Оформляйте заказ на нашем сайте, а лучше просто приходите к нам!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Шмидта, д.47

    (Октябрьский район)
    45-20-70
    Режим работы:

    Пн.-Пт.: 11:00-19:00 

    Сб.: 11:00-18:00

    Вс.: 12:00-18:00

Cайт:
http://severpak51.ru
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