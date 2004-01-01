Роза Ветров
Банкетный зал.
Проведение свадеб, банкетов, корпоративов, детских праздников, новогодних мероприятий и театрализованных шоу-программ.
Ваш праздник от идеи до воплощения будет самым лучшим! Мы полностью возьмем на себя организацию и проведение!
Наши услуги:
украшение праздника (мы работаем со всеми элементами декора)
украшение тканями (у нас есть множество видов нежнейших тканей любого цвета и фактуры)
флористика (букеты из живых цветов, чудесные и необычные композиции с фруктами, экзотическими растениями и аксессуарами)
бесплатный дизайн-проект (дизайнер приедет на место торжества и обсудит с вами все детали, все будет выполнено с учетом всех ваших пожеланий)
Наши залы:
большой – до 200 человек
средний – до 25 человек
малый – до 8 человек
Ждем вас в «Розе ветров». Ваш праздник будет лучшим!
- г. Мурманск
Портовый пр., д. 318 (911) 349-89-59Режим работы:
Пн.-Вс.: 10:00-18:00
Чек от 800 р. (алкоголь можно приносить с собой)