Роза Ветров

Банкетный зал.

Проведение свадеб, банкетов, корпоративов, детских праздников, новогодних мероприятий и театрализованных шоу-программ.

Ваш праздник от идеи до воплощения будет самым лучшим! Мы полностью возьмем на себя организацию и проведение!

Наши услуги:

украшение праздника (мы работаем со всеми элементами декора)

украшение тканями (у нас есть множество видов нежнейших тканей любого цвета и фактуры)

флористика (букеты из живых цветов, чудесные и необычные композиции с фруктами, экзотическими растениями и аксессуарами)

бесплатный дизайн-проект (дизайнер приедет на место торжества и обсудит с вами все детали, все будет выполнено с учетом всех ваших пожеланий)

Наши залы:

большой – до 200 человек

средний – до 25 человек

малый – до 8 человек

Ждем вас в «Розе ветров». Ваш праздник будет лучшим!