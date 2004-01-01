Более 100 сортов разливного пенного.

Крафтовое пиво от лучших отечественных и зарубежных пивоварен.

Широкий ассортимент фирменных алкогольных и безалкогольных напитков.

Вкуснейшие хот-доги и бургеры Sibylla, большой выбор закусок и снэков.

Интересные мероприятия, внимательный персонал и модный дизайн в стиле лофт.

Трансляции спортивных матчей.

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