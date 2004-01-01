Пятница

Покушать: Пабы, Бары.
Трансляции в Пятнице: Чемпионат Мира 2018
c 14 июня по 15 июля
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Более 100 сортов разливного пенного.
Крафтовое пиво от лучших отечественных и зарубежных пивоварен.
Широкий ассортимент фирменных алкогольных и безалкогольных напитков.
Вкуснейшие хот-доги и бургеры Sibylla, большой выбор закусок и снэков.
Интересные мероприятия, внимательный персонал и модный дизайн в стиле лофт.
Трансляции спортивных матчей.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Кольский, д. 220

    (Первомайский район)
    Режим работы:

    08:00-02:00

  • г. Мурманск

    ул. Книповича, д. 23

    (Октябрьский район)
    Режим работы:

    08:00-02:00

  • г. Мурмаши

    ул. Мисякова, д. 2

    Режим работы:

    Пн.-Чт., Вс.: 12:00-02:00
    Пт.-Сб.: 12:00-04:00

  • г. Мончегорск

    ул. Строительная, д. 7а

    Режим работы:

    Пн.-Пт.: 12:00-02:00
    Сб., Вс., праздничные дни: 08:00-02:00

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