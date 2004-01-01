Пятница
Более 100 сортов разливного пенного.
Крафтовое пиво от лучших отечественных и зарубежных пивоварен.
Широкий ассортимент фирменных алкогольных и безалкогольных напитков.
Вкуснейшие хот-доги и бургеры Sibylla, большой выбор закусок и снэков.
Интересные мероприятия, внимательный персонал и модный дизайн в стиле лофт.
Трансляции спортивных матчей.
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Кольский, д. 220(Первомайский район)Режим работы:
08:00-02:00
- г. Мурманск
ул. Книповича, д. 23(Октябрьский район)Режим работы:
08:00-02:00
- г. Мурмаши
ул. Мисякова, д. 2Режим работы:
Пн.-Чт., Вс.: 12:00-02:00
Пт.-Сб.: 12:00-04:00
- г. Мончегорск
ул. Строительная, д. 7аРежим работы:
Пн.-Пт.: 12:00-02:00
Сб., Вс., праздничные дни: 08:00-02:00
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