Психология жизни

Заняться собой: Здоровье.Услуги: Услуги психолога.
Магия Женственности
22 сентября
136209

Наш центр предлагает широкий спектр услуг, которые включают как разовые психологические консультации, так и психологическое сопровождение в кризисных ситуациях. Сотрудники центра регулярно проходят повышение квалификации и участвуют в программах личностного роста, что позволяет улучшать качество наших услуг в разных сферах психологии.

Используя эффективные психологические техники, мы готовы:

  • снизить остроту душевных переживаний
  • помочь сохранить здоровье
  • научить управлять своими негативными состояниями
  • выходить в комфортное конструктивное и стабильное состояние

При вашей готовности к глубинным личностным изменениям проводится более длительная работа, направленная на изменение вашего жизненного сценария.

Направления работы включают:

  • психологическое сопровождение при переживании кризисных ситуаций (разводы, конфликты, утраты, шоковые события)
  • клиническую диагностику и психологическое сопровождение (в случае наличия острых психо-эмоциональных состояний: навязчивых, истерических, депрессивных, тревожных, агрессивных)
  • при наличии медицинских показаний по рекомендации врачей: подготовку к операциям, работу с психосоматикой и функциональным заиканием
Ваша оценка
Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Павлова, д. 13 (офис 15-16)

    +7 (911) 800-24-36
    Режим работы:

    По предварительной записи

Cайт:
http://tabeykina.ru
E-mail:
tabeykina@mail.ru
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