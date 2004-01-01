Психология жизни

Наш центр предлагает широкий спектр услуг, которые включают как разовые психологические консультации, так и психологическое сопровождение в кризисных ситуациях. Сотрудники центра регулярно проходят повышение квалификации и участвуют в программах личностного роста, что позволяет улучшать качество наших услуг в разных сферах психологии.

Используя эффективные психологические техники, мы готовы:

снизить остроту душевных переживаний

помочь сохранить здоровье

научить управлять своими негативными состояниями

выходить в комфортное конструктивное и стабильное состояние

При вашей готовности к глубинным личностным изменениям проводится более длительная работа, направленная на изменение вашего жизненного сценария.

Направления работы включают: