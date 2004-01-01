Психология жизни
Наш центр предлагает широкий спектр услуг, которые включают как разовые психологические консультации, так и психологическое сопровождение в кризисных ситуациях. Сотрудники центра регулярно проходят повышение квалификации и участвуют в программах личностного роста, что позволяет улучшать качество наших услуг в разных сферах психологии.
Используя эффективные психологические техники, мы готовы:
- снизить остроту душевных переживаний
- помочь сохранить здоровье
- научить управлять своими негативными состояниями
- выходить в комфортное конструктивное и стабильное состояние
При вашей готовности к глубинным личностным изменениям проводится более длительная работа, направленная на изменение вашего жизненного сценария.
Направления работы включают:
- психологическое сопровождение при переживании кризисных ситуаций (разводы, конфликты, утраты, шоковые события)
- клиническую диагностику и психологическое сопровождение (в случае наличия острых психо-эмоциональных состояний: навязчивых, истерических, депрессивных, тревожных, агрессивных)
- при наличии медицинских показаний по рекомендации врачей: подготовку к операциям, работу с психосоматикой и функциональным заиканием
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Павлова, д. 13 (офис 15-16)+7 (911) 800-24-36Режим работы:
По предварительной записи
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