Прятки в темноте №1

Прятки в темноте – это новая захватывающая игра в реальности, которая похожа на обычные прятки, знакомые всем с детства, но она проходит в полной темноте, в специальном помещении (100 м²), наполненном необычными предметами, покрытиями, ловушками и звуковыми спецэффектами.



В игровом помещении вы найдёте множество укромных мест и неожиданных предметов.

В течение 60 минут, которые длится игра, вы забудете о времени и о внешнем мире, а загадочные ночные обитатели лабиринта усилят градус напряжения и не дадут вам расслабиться ни на секунду.

Это игра, в которую можно (и нужно) играть веселыми компаниями друзей, коллег, сокурсников, одноклассников после рабочего дня или в выходной день, отмечать праздники и проводить дни рождения.

Максимальное количество игроков в локации 12 человек, минимальное – 2.



Двигайтесь, изучайте темноту и то, что в ней находиться...