Пряности

Покушать: Европейская кухня, Воcточная кухня.
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Мы находимся в самом центре города!

У нас Вы можете попробовать блюда индийской, израильской и марокканской кухни, которые понравятся самым требовательным гурманам. Прекрасные коктейли удивят Вас и ваших друзей! Стильный интерьер, приятная инди-лаундж музыка, шоу-программы и DJ каждый четверг, пятницу и субботу не оставят Вас равнодушными.

Мы готовы помочь Вам организовать и провести любые торжества, свадьбы, дни рождения, корпоративные вечеринки и многое другое.

Бесплатный Wi-Fi, невероятно вкусная кухня, обходительный персонал оставят у Вас только положительные впечатления!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Карла Маркса, 6/1

    42-24-54
    Режим работы:

    12:00-00:00

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