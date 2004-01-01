Мы находимся в самом центре города!

У нас Вы можете попробовать блюда индийской, израильской и марокканской кухни, которые понравятся самым требовательным гурманам. Прекрасные коктейли удивят Вас и ваших друзей! Стильный интерьер, приятная инди-лаундж музыка, шоу-программы и DJ каждый четверг, пятницу и субботу не оставят Вас равнодушными.

Мы готовы помочь Вам организовать и провести любые торжества, свадьбы, дни рождения, корпоративные вечеринки и многое другое.

Бесплатный Wi-Fi, невероятно вкусная кухня, обходительный персонал оставят у Вас только положительные впечатления!

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