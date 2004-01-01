Пряности
Мы находимся в самом центре города!
У нас Вы можете попробовать блюда индийской, израильской и марокканской кухни, которые понравятся самым требовательным гурманам. Прекрасные коктейли удивят Вас и ваших друзей! Стильный интерьер, приятная инди-лаундж музыка, шоу-программы и DJ каждый четверг, пятницу и субботу не оставят Вас равнодушными.
Мы готовы помочь Вам организовать и провести любые торжества, свадьбы, дни рождения, корпоративные вечеринки и многое другое.
Бесплатный Wi-Fi, невероятно вкусная кухня, обходительный персонал оставят у Вас только положительные впечатления!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Карла Маркса, 6/142-24-54Режим работы:
12:00-00:00