Просто космос

Возраст: Для всей семьи.Посмотреть: Кинотеатры.
Просто Космос
c 4 по 10 января
154019

Планетарий.

Интересуетесь тайнами мироздания? Порой гадаете, что может скрываться в глубинах вселенной за тысячи световых лет от Земли? Рады приветствовать вас в группе, посвященной планетарию «Просто космос» Мурманской областной научной библиотеки!
Здесь вы сможете найти актуальную информацию о наших фильмах и сеансах, а также интересные факты о космосе и его освоении человеком.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул.Софьи Перовской, 21А, Мурманск

    +7 (8152) 45-08-58
    Режим работы:

    Вт.-Пт.: 10:00 – 20:00
    Сб.: 12:00 – 20:00
    Вс.: 12:00 – 20:00

Cайт:
http://vk.com/kosmos51

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