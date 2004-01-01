Просто космос
Планетарий.
Интересуетесь тайнами мироздания? Порой гадаете, что может скрываться в глубинах вселенной за тысячи световых лет от Земли? Рады приветствовать вас в группе, посвященной планетарию «Просто космос» Мурманской областной научной библиотеки!
Здесь вы сможете найти актуальную информацию о наших фильмах и сеансах, а также интересные факты о космосе и его освоении человеком.
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул.Софьи Перовской, 21А, Мурманск+7 (8152) 45-08-58Режим работы:
Вт.-Пт.: 10:00 – 20:00
Сб.: 12:00 – 20:00
Вс.: 12:00 – 20:00
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