Планетарий.

Интересуетесь тайнами мироздания? Порой гадаете, что может скрываться в глубинах вселенной за тысячи световых лет от Земли? Рады приветствовать вас в группе, посвященной планетарию «Просто космос» Мурманской областной научной библиотеки!

Здесь вы сможете найти актуальную информацию о наших фильмах и сеансах, а также интересные факты о космосе и его освоении человеком.