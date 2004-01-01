Мы предлагаем воспользоваться комплексом услуг по доставке любых видов корреспонденции, документов, ценных бумаг, бандеролей, посылок и небольших грузов по Мурманску и Мурманской области, а также по России, странам СНГ и почти по всему миру.

Обратившись к нам — не надо переживать доставят ли в срок оригиналы документов, запчасти, заказ.

Основными направлениями нашей деятельности являются:

Сверхсрочная доставка документов и грузов по России

Грузовые авиа перевозки рейсами авиакомпаний – ОАО «Авиакомпания «Россия», ЗАО «НОРДАВИА»

Услуги пункта выдачи заказов и адресной-доставки интернет-магазинам

Температурные грузы, доставка биообразцов, медикаментов

Авиа перевозки тяжеловесных и опасных грузов

Доставка из Санкт-Петербурга, Москвы от 36 часов

Экспресс-доставка грузов «дверь-дверь»

Для отправки корреспонденции, посылок и бандеролей предоставляются бесплатные фирменные упаковочные материалы.