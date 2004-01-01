PostMan

Услуги: Курьерские услуги.
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Мы предлагаем воспользоваться комплексом услуг по доставке любых видов корреспонденции, документов, ценных бумаг, бандеролей, посылок и небольших грузов по Мурманску и Мурманской области, а также по России, странам СНГ и почти по всему миру.

Обратившись к нам — не надо переживать доставят ли в срок оригиналы документов, запчасти, заказ.

Основными направлениями нашей деятельности являются:

Сверхсрочная доставка документов и грузов по России
Грузовые авиа перевозки рейсами авиакомпаний  ОАО «Авиакомпания «Россия», ЗАО «НОРДАВИА»
Услуги пункта выдачи заказов и адресной-доставки интернет-магазинам
Температурные грузы, доставка биообразцов, медикаментов
Авиа перевозки тяжеловесных и опасных грузов
Доставка из Санкт-Петербурга, Москвы от 36 часов
Экспресс-доставка грузов «дверь-дверь»

Для отправки корреспонденции, посылок и бандеролей предоставляются бесплатные фирменные упаковочные материалы.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Бочкова, д. 25 (1-й этаж, отдельный вход)

    8 (952) 299-45-65
    707-410
    200-410
    Режим работы:

    Пн.-Пт.: 10:00-18:00

    Сб.: 12:00-16:00

    Вс.: выходной.

Cайт:
http://postman24.ru
E-mail:
mmkpost@ya.ru

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