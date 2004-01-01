PostMan
Мы предлагаем воспользоваться комплексом услуг по доставке любых видов корреспонденции, документов, ценных бумаг, бандеролей, посылок и небольших грузов по Мурманску и Мурманской области, а также по России, странам СНГ и почти по всему миру.
Обратившись к нам — не надо переживать доставят ли в срок оригиналы документов, запчасти, заказ.
Основными направлениями нашей деятельности являются:
Сверхсрочная доставка документов и грузов по России
Грузовые авиа перевозки рейсами авиакомпаний – ОАО «Авиакомпания «Россия», ЗАО «НОРДАВИА»
Услуги пункта выдачи заказов и адресной-доставки интернет-магазинам
Температурные грузы, доставка биообразцов, медикаментов
Авиа перевозки тяжеловесных и опасных грузов
Доставка из Санкт-Петербурга, Москвы от 36 часов
Экспресс-доставка грузов «дверь-дверь»
Для отправки корреспонденции, посылок и бандеролей предоставляются бесплатные фирменные упаковочные материалы.
- г. Мурманск
ул. Бочкова, д. 25 (1-й этаж, отдельный вход)8 (952) 299-45-65
707-410
200-410Режим работы:
Пн.-Пт.: 10:00-18:00
Сб.: 12:00-16:00
Вс.: выходной.