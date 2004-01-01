Playroom Moomi Mama

Детская игровая комната – место, где Ваш ребенок может провести свое время в атмосфере веселья, интересных мастер-классов, увлекательных игр, встретить новых друзей и получить массу позитивных эмоций.

Добродушная Moomi Mama всегда готова устроить веселый день рождения пригласив на праздник любимых детских героев: Рапунцель, Смурфетту, Свинку Пеппу, Эльзу и Оланда и многих других.

К вашим услугам игровая комната состоящая из трех комнат:

«Черничная комната» позволит отдохнуть Вашему ребёнку, поиграть в спокойные игры, девочки смогут поняньчить неугомонного млаленца.

«Зефирная комната» – любимое место Муми-тролей. В этой комнате ребята могут почувствовать себя настоящим поваром, продавцом Moomi Shopp, или поиграть на лужайке в гольф.

«Лимонадная комната» – территория настоящего веселья. Высокая горка и бассейн с шариками помогут вашему ребёнку выплеснуть море эмоций и провести весело время.

В игровой комнате за Вашим ребенком всегда присмотрит администратор.