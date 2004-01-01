Мы рады приветствовать любителей настоящей итальянской пиццы, японских суши и роллов, а также всех тех, кто ценит своё время и вкусную еду.



Сделать заказ Вы можете через наш сайт или позвонив по телефону 215-150.

Мы доставляем традиционные блюда итальянской и японской кухни по Мурманску.

Вы можете заказать доставку пиццы, пасты, салатов,суши, роллов и других блюд на дом или в офис в удобное время и место.

Пицца, пасты, салаты, суши и роллы готовятся со строгим соблюдением классической рецептуры с использованием только качественных и свежих продуктов. Доставка осуществляется в специальных термо-сумках, поэтому Ваша пицца будет всегда горячей.

Мы предлагаем Вам воспользоваться нашими скидками, специальными предложениями, стать участником акций, получить дисконтную карту и подарок при каждом заказе.

Наслаждайтесь любимыми блюдами! Почувствуйте вкус Италии и Японии вместе с «Pizza Mafia»!