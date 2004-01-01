Pizza Mafia
Мы рады приветствовать любителей настоящей итальянской пиццы, японских суши и роллов, а также всех тех, кто ценит своё время и вкусную еду.
Сделать заказ Вы можете через наш сайт или позвонив по телефону 215-150.
Мы доставляем традиционные блюда итальянской и японской кухни по Мурманску.
Вы можете заказать доставку пиццы, пасты, салатов,суши, роллов и других блюд на дом или в офис в удобное время и место.
Пицца, пасты, салаты, суши и роллы готовятся со строгим соблюдением классической рецептуры с использованием только качественных и свежих продуктов. Доставка осуществляется в специальных термо-сумках, поэтому Ваша пицца будет всегда горячей.
Мы предлагаем Вам воспользоваться нашими скидками, специальными предложениями, стать участником акций, получить дисконтную карту и подарок при каждом заказе.
Наслаждайтесь любимыми блюдами! Почувствуйте вкус Италии и Японии вместе с «Pizza Mafia»!
- 21-51-50Режим работы:
Пн.-Вс.: 10:00-23:00