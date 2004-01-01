Пекарня-пироговая на Беринга

Покушать: Доставка на дом, Пекарня.
129401

Наша пекарня предлагает более 30 видов пирогов:

мясные

сладкие

овощные

рыбные

осетинские

Выбирайте,заказывайте,пробуйте.

Действует бесплатная доставка пирогов от 700 руб. Заказы принимаются с 08:00 до 20:00 часов по телефону 52-03-20. Доставка осуществляется с 10:00 до 18:00 часов. Также заказ можно сделать и оплатить онлайн через сайт ZakaZaka

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Беринга, д.6А

    (Первомайский район)
    52-03-20
    Режим работы:

    Пн.-Пт.: 08:00-21:00
    Сб.-Вс.: 10:00-21:00

Cайт:
http://пирог51.рф

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