Пекарня-пироговая на Беринга
Наша пекарня предлагает более 30 видов пирогов:
мясные
сладкие
овощные
рыбные
осетинские
Выбирайте,заказывайте,пробуйте.
Действует бесплатная доставка пирогов от 700 руб. Заказы принимаются с 08:00 до 20:00 часов по телефону 52-03-20. Доставка осуществляется с 10:00 до 18:00 часов. Также заказ можно сделать и оплатить онлайн через сайт ZakaZaka
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Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Беринга, д.6А(Первомайский район)52-03-20Режим работы:
Пн.-Пт.: 08:00-21:00
Сб.-Вс.: 10:00-21:00
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