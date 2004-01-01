Пчёлка

Услуги: Клининг.
136065

Клининговая компания. Работаем 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. 

Виды оказываемых услуг:

  • Экспресс уборка
  • Уборка квартир, коттеджей, офисов, помещений
  • Уборка после квартирантов, после ремонта
  • Мойка, мытьё окон, лоджий, балконов, фасадов, люстр
  • Генеральная уборка
  • Влажная уборка
  • Еженедельная, ежедневная уборка
  • Мойка корпусной мебели
  • Удаление пыли
  • Мойка санузлов, ванных комнат, кухонь, душевых кабин
  • Чистка кафельной плитки

Чистота вашего дома в наших руках!

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Адреса и телефоны:
  • +7(906)287-90-99, +7(911)064-91-34
    Режим работы:

    Круглосуточно

Cайт:
http://vk.com/public142748221

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