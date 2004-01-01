Пчёлка
Клининговая компания. Работаем 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Виды оказываемых услуг:
- Экспресс уборка
- Уборка квартир, коттеджей, офисов, помещений
- Уборка после квартирантов, после ремонта
- Мойка, мытьё окон, лоджий, балконов, фасадов, люстр
- Генеральная уборка
- Влажная уборка
- Еженедельная, ежедневная уборка
- Мойка корпусной мебели
- Удаление пыли
- Мойка санузлов, ванных комнат, кухонь, душевых кабин
- Чистка кафельной плитки
Чистота вашего дома в наших руках!
Адреса и телефоны:
- +7(906)287-90-99, +7(911)064-91-34Режим работы:
Круглосуточно
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