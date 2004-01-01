Клининговая компания. Работаем 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Виды оказываемых услуг:

Экспресс уборка

Уборка квартир, коттеджей, офисов, помещений

Уборка после квартирантов, после ремонта

Мойка, мытьё окон, лоджий, балконов, фасадов, люстр

Генеральная уборка

Влажная уборка

Еженедельная, ежедневная уборка

Мойка корпусной мебели

Удаление пыли

Мойка санузлов, ванных комнат, кухонь, душевых кабин

Чистка кафельной плитки

Чистота вашего дома в наших руках!