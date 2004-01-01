Осетинские пироги
Доставка вкуснейших и сытных осетинских пирогов в любую точку Мурманска.
Наши пекари обучены всем тонкостям национальной осетинской кухни, они учились у лучших мастериц Северной Осетии и привезли оригинальную рецептуру в Мурманск.
Все приготовленные у нас пироги не являются полуфабрикатами, и выпекаются только под Ваш заказ. А наши курьеры быстро доставят пироги в специальных термосумках, что позволяет привезти их еще горячими прямо к вашему столу!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Кольский, д. 110а(Первомайский район)70-21-77Режим работы:
Пн.-Сб.: 12:00-19:00
Вс.: выходной
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Цены
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