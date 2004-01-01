Осетинские пироги

Покушать: Пекарня, Доставка на дом.
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Доставка вкуснейших и сытных осетинских пирогов в любую точку Мурманска. 

Наши пекари обучены всем тонкостям национальной осетинской кухни, они учились у лучших мастериц Северной Осетии и привезли оригинальную рецептуру в Мурманск.

Все приготовленные у нас пироги не являются полуфабрикатами, и выпекаются только под Ваш заказ. А наши курьеры быстро доставят пироги в специальных термосумках, что позволяет привезти их еще горячими прямо к вашему столу!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Кольский, д. 110а

    (Первомайский район)
    70-21-77
    Режим работы:

    Пн.-Сб.: 12:00-19:00
    Вс.: выходной

Cайт:
http://vk.com/ospirog51
Цены

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