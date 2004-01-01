Осетинские пироги

Доставка вкуснейших и сытных осетинских пирогов в любую точку Мурманска.

Наши пекари обучены всем тонкостям национальной осетинской кухни, они учились у лучших мастериц Северной Осетии и привезли оригинальную рецептуру в Мурманск.

Все приготовленные у нас пироги не являются полуфабрикатами, и выпекаются только под Ваш заказ. А наши курьеры быстро доставят пироги в специальных термосумках, что позволяет привезти их еще горячими прямо к вашему столу!