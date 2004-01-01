Домики для отдыха «Орбита»

Домики для отдыха.

4 уютных домика-барбекю рассчитанны на компании от 5 до 25 человек.

В каждом домике:

камин

телевизор

чайник

на веранде мангал

дрова, угли, розжиг, скатерть и одноразовая посуда – все в наличии

Из окон каждого домика открывается вид на озеро. Вокруг всегда тихо и красиво, а главное недалеко от центра города.

На территории – теплый туалет с умывальником.

У нас вам будет уютно и комфортно. Ждем в гости!