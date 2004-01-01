Домики для отдыха «Орбита»

Поехать: Турбазы, Открытые площадки.

Домики для отдыха.

4 уютных домика-барбекю рассчитанны на компании от 5 до 25 человек.

В каждом домике:

камин

телевизор

чайник

на веранде мангал

дрова, угли, розжиг, скатерть и одноразовая посуда – все в наличии

Из окон каждого домика открывается вид на озеро. Вокруг всегда тихо и красиво, а главное недалеко от центра города. 

На территории – теплый туалет с умывальником.

У нас вам будет уютно и комфортно. Ждем в гости!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    озеро Окунёвое

    (Первомайский район)
    20-14-20
    Режим работы:

    круглосуточно

Цены

Будни: 800 р./час

Выходные: 1000 р./час

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