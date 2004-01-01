Домики для отдыха «Орбита»
Домики для отдыха.
4 уютных домика-барбекю рассчитанны на компании от 5 до 25 человек.
В каждом домике:
камин
телевизор
чайник
на веранде мангал
дрова, угли, розжиг, скатерть и одноразовая посуда – все в наличии
Из окон каждого домика открывается вид на озеро. Вокруг всегда тихо и красиво, а главное недалеко от центра города.
На территории – теплый туалет с умывальником.
У нас вам будет уютно и комфортно. Ждем в гости!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
озеро Окунёвое(Первомайский район)20-14-20Режим работы:
круглосуточно
Цены
Будни: 800 р./час
Выходные: 1000 р./час