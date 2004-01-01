Оранжевый Слон

Купить: Детям, Игрушки.
129348

Cеть специализированных магазинов по товарам для детского творчества и развития предлагает множество превосходных идей для семейного хобби и досуга на любой возраст.

Мы помогаем раскрыть гения в каждом ребенке!

Наша продукция  это пальчиковые краски, витражи, витражные краски для изготовления детских многоразовых наклеек, волшебная глина для моделирования, шариковый пластилин, роспись по бархату и многое другое из удивительного мира детского творчества и фантазии.

Многие виды продукции предлагаются как поштучно, так и в нарядных наборах, как в эконом-варианте, так и в исключительно подарочном исполнении.

Мы регулярно проводим на своей территории увлекательные занятия с детьми и мастер-классы для всех желающих.

Вся продукция сертифицирована! Абсолютно нетоксична и безопасна для детей!

Ваша оценка
Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Ленина, д. 48 (ТЦ Галерея Детский Мир, 2 этаж)

    (Октябрьский район)
    754-000
    Режим работы:

    Пн.-Сб.: 11:00-20:00

    Вс.: 12:00-19:00

Cайт:
http://vk.com/slon_murmansk

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?