Okean Hall

Потанцевать: Ночные клубы.
MARUV & Tim3bomb
15 декабря
145971

Okean Hall - это не просто клуб, это целая клубная философия.

Уникальный и единственный в своем роде двухэтажный концертный зал в самом центре Мурманска идеально подходит как для ярких ночных событий, так и серьезных деловых мероприятий.

Световые и звуковые решения в тандеме с полноценной сценой «обрекают» «Okean Hall» стать единственной площадкой главных мероприятий города-героя.

Не событие красит место, а место событие! «Okean Hall» - новая веха событий векового города!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Воровского, 5/3 (ГДЦ «Меридиан»)

    (Октябрьский район)
    (8152) 288-751

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