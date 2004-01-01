Okean Hall
Okean Hall - это не просто клуб, это целая клубная философия.
Уникальный и единственный в своем роде двухэтажный концертный зал в самом центре Мурманска идеально подходит как для ярких ночных событий, так и серьезных деловых мероприятий.
Световые и звуковые решения в тандеме с полноценной сценой «обрекают» «Okean Hall» стать единственной площадкой главных мероприятий города-героя.
Не событие красит место, а место событие! «Okean Hall» - новая веха событий векового города!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Воровского, 5/3 (ГДЦ «Меридиан»)(Октябрьский район)(8152) 288-751