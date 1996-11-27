Объединение молодежных центров
Это сеть из 11 центров, осуществляющих молодежную политику, создающих для молодежи города Мурманска площадку для успешной самореализации, адаптации к современным общемировым реалиям, а также поддержки молодежных инициатив.
Мы дарим вам уникальную площадку для вашего творчества, для вашего профессионального роста и саморазвития.
Мы не просто предлагаем вам осуществлять ваши идеи, мы вам в этом поможем!
У нас вы можете узнать самые актуальные молодежные новости Мурманска и России и быть всегда в курсе ближайших мероприятий. Мы работаем ради Вас и для Вас!
Будьте с нами, будьте в эпиЦентре событий!
Наши центры:
Молодежный центр гражданских инициатив
Центр профессионального развития молодежи
Молодежный центр творчества и социальной адаптации
Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания
Центр психологической помощи молодежи
Центр развития волонтерского движения
Центр развития молодежного предпринимательства
Центр содействия занятости и профориентации молодежи
Центр креативного развития молодежи
- г. Мурманск
ул. Марата, д.2125-53-70
- г. Мурманск
ул. Марата, д.16 (Центр содействия занятости и профориентации молодежи)25-93-83
- г. Мурманск
ул. Бондарная, д.10 (Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания)53-62-95
- г. Мурманск
ул. Шабалина, д.39 (Молодежный культурный центр)57-36-54
- г. Мурманск
пер. Якорный, д.10 (Центр психологической помощи молодежи)53-14-60
- г. Мурманск
пр. Ледокольный, д.7 (Центр развития молодежного предпринимательства)53-57-82
- г. Мурманск
ул. Ломоносова, д.17/2 (Центр развития волонтерского движения)27-96-11
- г. Мурманск
ул. Маклакова, д.25 (Молодежный центр творчества и социальной адаптации)27-57-87
- г. Мурманск
ул. Миронова, д.8 (Молодежный центр «Поиск»)43-12-12
- г. Мурманск
ул. Софьи Перовской, д.39 (Молодежный центр гражданских инициатив)45-43-37