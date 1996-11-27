Объединение молодежных центров

Это сеть из 11 центров, осуществляющих молодежную политику, создающих для молодежи города Мурманска площадку для успешной самореализации, адаптации к современным общемировым реалиям, а также поддержки молодежных инициатив.

Мы дарим вам уникальную площадку для вашего творчества, для вашего профессионального роста и саморазвития.

Мы не просто предлагаем вам осуществлять ваши идеи, мы вам в этом поможем!

У нас вы можете узнать самые актуальные молодежные новости Мурманска и России и быть всегда в курсе ближайших мероприятий. Мы работаем ради Вас и для Вас!

Будьте с нами, будьте в эпиЦентре событий!

Наши центры:

Молодежный центр гражданских инициатив

Центр профессионального развития молодежи

Молодежный центр творчества и социальной адаптации

Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания

Молодежный культурный центр

Центр психологической помощи молодежи

Центр развития волонтерского движения

Центр развития молодежного предпринимательства

Молодежный центр «Поиск»

Центр содействия занятости и профориентации молодежи

Центр креативного развития молодежи

Организационно-массовый отдел