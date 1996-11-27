Объединение молодежных центров

Поучиться: Общественные организации.Услуги: Услуги психолога.
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Это сеть из 11 центров, осуществляющих молодежную политику, создающих для молодежи города Мурманска площадку для успешной самореализации, адаптации к современным общемировым реалиям, а также поддержки молодежных инициатив.

Мы дарим вам уникальную площадку для вашего творчества, для вашего профессионального роста и саморазвития.

Мы не просто предлагаем вам осуществлять ваши идеи, мы вам в этом поможем!

У нас вы можете узнать самые актуальные молодежные новости Мурманска и России и быть всегда в курсе ближайших мероприятий. Мы работаем ради Вас и для Вас!

Будьте с нами, будьте в эпиЦентре событий!

Наши центры:

Молодежный центр гражданских инициатив

Центр профессионального развития молодежи

Молодежный центр творчества и социальной адаптации

Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания

Молодежный культурный центр

Центр психологической помощи молодежи

Центр развития волонтерского движения

Центр развития молодежного предпринимательства

Молодежный центр «Поиск»

Центр содействия занятости и профориентации молодежи

Центр креативного развития молодежи

Организационно-массовый отдел

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Марата, д.21

    25-53-70
  • г. Мурманск

    ул. Марата, д.16 (Центр содействия занятости и профориентации молодежи)

    25-93-83
  • г. Мурманск

    ул. Бондарная, д.10 (Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания)

    53-62-95
  • г. Мурманск

    ул. Шабалина, д.39 (Молодежный культурный центр)

    57-36-54
  • г. Мурманск

    пер. Якорный, д.10 (Центр психологической помощи молодежи)

    53-14-60
  • г. Мурманск

    пр. Ледокольный, д.7 (Центр развития молодежного предпринимательства)

    53-57-82
  • г. Мурманск

    ул. Ломоносова, д.17/2 (Центр развития волонтерского движения)

    27-96-11
  • г. Мурманск

    ул. Маклакова, д.25 (Молодежный центр творчества и социальной адаптации)

    27-57-87
  • г. Мурманск

    ул. Миронова, д.8 (Молодежный центр «Поиск»)

    43-12-12
  • г. Мурманск

    ул. Софьи Перовской, д.39 (Молодежный центр гражданских инициатив)

    45-43-37
Cайт:
http://молодежь51.рф
E-mail:
administratsiya@molodezh51.ru

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