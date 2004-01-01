Студия йоги и фитнеса.

Мы разделяем йогу и фитнес на отдельные системы и хотим дать Вам возможность опробовать на себе всё многообразие каждого из них!



Йога - доступная и эффективная практика сохранения физического и психического здоровья. Асаны укрепляют мышечный корсет, восстанавливают и поддерживают работу органов и систем организма. Дыхательные упражнения и медитация помогают снять стресс, обрести состояние эмоционального равновесия и ментального покоя. Практика йоги увеличивает внутреннюю энергию человека, помогает решить многие жизненные задачи, развивает способность контролировать ум, открывает возможность жить в согласии с окружающим миром.



Фитнес - система для укрепления здоровья, повышения тонуса, уверенности в себе, продуктивности и настроения, развития тела с любыми из выбранных целей, будь то жиросжигание, массанабор, развитие выносливости, гибкости и многое другое.



Приглашаем Вас и Ваших друзей в нашу светлую, уютную студию для начинания или продолжения своего пути осознанного преображения!