Мурманский тренинговый центр
Мы работаем на рынке тренинговых услуг уже более 12 лет. За это время мы получили огромный опыт в области эффективных методик обучения и провели сотни тренинговых программ для более чем 80 компаний-партнеров в Мурманске и области. Подробную информацию о наших тренингах Вы можете найти на нашем сайте.
Развивайте свою уникальность, раскрывайте самое лучшее, на что вы способны!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
Театральный б-р, д. 8 (офис 73)(Октябрьский район)47-30-47
70-63-70
+7 (911) 312-56-41
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