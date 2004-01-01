Мурманский тренинговый центр

Поучиться: Учебные заведения.Услуги: Учебно-консалтинговый центр.
Успешный стартап в бизнесе
14 мая
Увеличение продаж
22 мая
133454

Мы работаем на рынке тренинговых услуг уже более 12 лет. За это время мы получили огромный опыт в области эффективных методик обучения и провели сотни тренинговых программ для более чем 80 компаний-партнеров в Мурманске и области. Подробную информацию о наших тренингах Вы можете найти на нашем сайте.

Развивайте свою  уникальность, раскрывайте самое лучшее, на что вы способны!

Ваша оценка
Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    Театральный б-р, д. 8 (офис 73)

    (Октябрьский район)
    47-30-47
    70-63-70
    +7 (911) 312-56-41
Cайт:
http://nlp-murmansk.ru/

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?