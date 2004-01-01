Мурманский тренинговый центр

Мы работаем на рынке тренинговых услуг уже более 12 лет. За это время мы получили огромный опыт в области эффективных методик обучения и провели сотни тренинговых программ для более чем 80 компаний-партнеров в Мурманске и области. Подробную информацию о наших тренингах Вы можете найти на нашем сайте.

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