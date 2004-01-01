Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи

Одно из крупнейших лечебных учреждений Мурманской области. Больница работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. В зоне ее обслуживания проживают более 300 тысяч человек. Из них ежегодно пациентами стационара становятся более 14 000 человек, 85 % из них доставляются по экстренным показаниям. Более 1300 сотрудников готовы незамедлительно оказать высококвалифицированную помощь по 20 профилям. Одновременно в стационаре получают лечение более 580 человек. В составе больницы более 50 структурных подразделений, сотрудники которых, работая в тесном взаимодействии, обеспечивают непрерывность лечебно-диагностического процесса, которая во многом является залогом успешного лечения пациентов.

На платной основе работает кабинет ЭЭГ (Электроэнцефалографии).

Услуги:

Электроэнцефалография ( ЭЭГ ) с функциональными пробами

Электроэнцефалография ( ЭЭГ ) с депривацией сна

Согласуйте дату и время исследования в бюро платных услуг больницы по телефону. В день исследования оплатите услугу. Не забудьте взять с собой паспорт и полотенце.