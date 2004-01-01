Частное образовательное учреждение высшего образования

Мурманская академия экономики и управления была образована 09 сентября 1994 года Постановлением Администрации г. Мурманска № 1708 как Мурманский институт экономики и права (МИЭП) и стала первым негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального образования в регионе. В 2006 году был изменен статус вуза по виду с «института» на «академию».

МАЭУ сегодня – это современный региональный научно-образовательный центр многоуровневой подготовки в области экономики, управления, права и информационных технологий, в значительной мере определяющий современный облик Мурманской области.

В настоящее время в Академии реализуется подготовка студентов по различным специальностям на очной и заочной формах обучения.

Гордостью является коллектив научно-педагогических работников: 70% профессорско-преподавательского состава – кандидаты и доктора наук.

В МАЭУ функционирует Центр дополнительного образования, реализующий дополнительное образование для детей и взрослых, а также дополнительное профессиональное образование.

Академия реагирует на потребности регионального рынка труда, решая задачи обеспечения Мурманской области конкурентоспособными кадрами. В МАЭУ активно реализуется программа широкого взаимодействия с работодателями, включающее, в том числе, содействие в трудоустройстве выпускников.

Приглашаем выпускников школ, гимназий, лицеев, а также средних профессиональных образовательных учреждений получить качественное образование!

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