Мурманпрофклининг

Наша компания оказывает профессиональные клининговые услуги по доступным ценам.

В своей работе мы используем экологически безопасные и эффективные очищающие средства, которые быстро справляются с различными проблемными загрязнениями. Применение таких средств в сочетании с современным моюще-чистящим оборудованием и компетентностью клинеров преображает помещение до неузнаваемости – как будто в нем сделан ремонт!

Вы можете обратиться к нам за помощью в самых разных случаях, будь то уборка после проведения ремонта, окончания строительства, проведения вечеринки или корпоративного мероприятия.

Наши специалисты одеты в опрятную униформу, энергичны и очень ценят свою работу, поэтому они готовы приложить все усилия, чтобы в итоге их работы все вокруг «искрилось» от чистоты.

Преимущества работы с нами:

освобождение от лишней и ненужной работы, что позволит больше отдыхать, заниматься любимым делом или находиться с друзьями

освобождение от потребности в закупке моюще-чистящих средств и специального оборудования для уборки

экономия средств фонда заработной платы и уменьшение отчислений в налоговую

квалифицированный персонал не отвлекается на управление штатом уборщиц

гарантия сохранности собственности

Мы рады работать для Вас всегда и везде!

Мы можем предложить Вам заключить договор о сотрудничестве на постоянной основе. В этом случае, Вы можете выбрать целый комплекс услуг, в который может входить влажная и сухая уборка, мойка окон и прочих поверхностей строго по тому графику, который Вы сами утвердите. В перечень услуг входят все виды очистки, мойки, удаления загрязнений с разного рода поверхностей.