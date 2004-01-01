Мурманпрофклининг
Наша компания оказывает профессиональные клининговые услуги по доступным ценам.
В своей работе мы используем экологически безопасные и эффективные очищающие средства, которые быстро справляются с различными проблемными загрязнениями. Применение таких средств в сочетании с современным моюще-чистящим оборудованием и компетентностью клинеров преображает помещение до неузнаваемости – как будто в нем сделан ремонт!
Вы можете обратиться к нам за помощью в самых разных случаях, будь то уборка после проведения ремонта, окончания строительства, проведения вечеринки или корпоративного мероприятия.
Наши специалисты одеты в опрятную униформу, энергичны и очень ценят свою работу, поэтому они готовы приложить все усилия, чтобы в итоге их работы все вокруг «искрилось» от чистоты.
Преимущества работы с нами:
освобождение от лишней и ненужной работы, что позволит больше отдыхать, заниматься любимым делом или находиться с друзьями
освобождение от потребности в закупке моюще-чистящих средств и специального оборудования для уборки
экономия средств фонда заработной платы и уменьшение отчислений в налоговую
квалифицированный персонал не отвлекается на управление штатом уборщиц
гарантия сохранности собственности
Мы рады работать для Вас всегда и везде!
Мы можем предложить Вам заключить договор о сотрудничестве на постоянной основе. В этом случае, Вы можете выбрать целый комплекс услуг, в который может входить влажная и сухая уборка, мойка окон и прочих поверхностей строго по тому графику, который Вы сами утвердите. В перечень услуг входят все виды очистки, мойки, удаления загрязнений с разного рода поверхностей.
- г. Мурманск
Ул. Чумбарова-Лучинского, д.25+7 (953) 306 17 81Режим работы:
09:00-21:00