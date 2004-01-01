ММРК им. Месяцева

Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева.

Судоводительское отделение

Судоводительское отделение открыто в 1932 году. Готовит техников-судоводителей базового уровня квалификации и старших техников-судоводителей повышенного уровня квалификации как за счёт средств федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на обучение курсантами по основной профессиональной образовательной программе СПО специальности 180406 Морское судовождение.

Судоводительское отделение имеет современную учебно-лабораторную базу, самый северный в мире действующий планетарий, оснащено профессиональными тренажерами по навигации, радиолокации, спутниковыми системами навигации. Весь тренажерный комплекс сертифицирован и имеет одобрение Министерства транспорта РФ. На учебно-тренажерном центре проходят подготовку курсанты морских специальностей колледжа и командные кадры плавсостава Северного бассейна.

Шлюпочная база отделения имеет современные шлюпки ЯЛ-6 морского исполнения с полным парусным вооружением и обеспечивает прохождение шлюпочной практики на вёслах и под парусом курсантами всех морских специальностей на Семеновском озере в г. Мурманске.

Выпускники по мере набора плавательного ценза получают соответствующий морской рабочий диплом. Они могут занимать на судах всех типов должности от вахтенного помощника капитана до капитана.

Телефон: 47-32-17

Судомеханическое отделение

Судомеханическое отделение основано в 1932 году. Готовит техников-судомехаников и старших техников-судомехаников по основной профессиональной образовательной программе СПО базового и повышенного уровней квалификации специальности 190502 Эксплуатация транспортных энергетических установок для работы на рыбопромысловых судах по обслуживанию и обеспечению бесперебойной работы судовых силовых установок и энергетического оборудования. Программы реализуются как за счёт средств федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на обучение курсантами.

На отделении создана достаточная материально-техническая база для проведения теоретической и практической подготовки, расширяется тренажерная база, имеются механические мастерские с полным набором оборудования для токарных, слесарных и сварочных работ.

По окончании колледжа выпускник судомеханического отделения может занимать должность 4-го, 3-го, 2-го и старшего механика на судах всех групп при наличии плавательного ценза. Техник-судомеханик является непосредственным организатором производственного процесса механической службы, обеспечивает обслуживание и эксплуатацию судовых силовых установок, систем управления и регулирования электрооборудования, вспомогательных и рыбопромысловых механизмов, рефрижераторных установок и технологического оборудования, судовых систем.

Телефон: 47-26-62

Радиотехническое отделение

Радиотехническое отделение за время своего существования с 1936 года стало ведущим в колледже по оснащенности лабораторий и по качеству подготовки специалистов. На Северном бассейне трудно найти предприятие или учреждение, где бы ни работали выпускники радиотехнического факультета. Отделение готовит техников базового уровня по основной профессиональной образовательной программе СПО специальности 210309 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. Программа реализуется как за счёт средств федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на обучение курсантами.

На отделении сложился дружный ответственный коллектив, отличающийся профессионализмом и педагогическим мастерством. Достаточно перечислить лишь некоторые фамилии преподавателей, которые выпустили не один десяток специалистов для предприятий Северо - Западного бассейна – Дембицкий Н.Л., Губарев В.М., Чекалкин Г.П., Сысоев М.Ф.

Сейчас на отделении работают и молодые преподаватели, в недалеком прошлом выпускники Мурманского государственного педагогического университета – Телушкин Д.П., Прохорова О.Е.

Выпускники радиотехнического отделения могут работать как на всех типах рыбопромысловых судов, быть групповыми и флагманскими специалистами, так и на береговых предприятиях по ремонту радио- и телеаппаратуры.

Материально-техническая база отделения является лучшей в области и регулярно обновляется современным радиооборудованием, тренажерной и компьютерной техникой. Со студентами и курсантами работают опытнейшие преподаватели.

Телефон: 47-28-19

Отделение промрыболовства

Отделение промышленного рыболовства основано в 1968 году и является единственным в Мурманской области, осуществляющим подготовку специалистов по добыче морепродуктов - техников базового уровня квалификации по основной профессиональной образовательной программе СПО специальности 111001 Промышленное рыболовство.

Выпускники отделения промышленного рыболовства являются специалистами по эксплуатации судового промыслового вооружения и технических средств аквакультуры. Они назначаются на должности мастеров, а по мере накопления производственного опыта, старших мастеров добычи рыбы и морепродуктов и работают практически во всех рыбопромысловых бассейнах страны на рыбопромысловых судах всех типов. Также могут работать в качестве мастеров на фабриках орудий лова и мастеров по обслуживанию технических средств аквакультуры. Программа реализуется как за счёт средств федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на обучение курсантами.

Кроме того, на базе отделения промышленного рыболовства с 1998 года проводится подготовка техников базового уровня квалификации с полным возмещением затрат на обучение по основной профессиональной образовательной программе СПО специальности 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Выпускники специальности 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта могут работать в качестве механиков, начальников участков, начальников цехов автотранспортных и авторемонтных предприятий.

Отделение имеет достаточное материально-техническое обеспечение для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО 111001 Промышленное рыболовство и 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Социально-экономическое отделение

Социально-экономическое отделение готовит специалистов среднего звена по специальностям: 09.02.03. Программирование в компьютерных системах квалификация — "техник - программист", 43.02.10. Туризм квалификация — "специалист по туризму", 40.02.01. Право и организация социального обеспечения квалификация — "юрист", 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет; квалификация — "бухгалтер", 38.02.03 Операционная деятельности в логистике, квалификация — "операционный логист"

Отделение имеет широкие связи с предприятиями и организациями различных форм собственности для производственной (профессиональной) практики. Материально - техническая база отделения обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики с использованием персональных компьютеров. Производственные практики в соответствии с учебными планами специальностей обеспечены базами их прохождения.

Телефон: 47-22-99

Политехническое отделение

Политехническое отделение готовит специалистов среднего звена по специальностям: 13.02.07 Электроснабжение квалификация — Техник, 19.02.01 Биохимическое производство квалификация — Техник-технолог, 19.02.10 Технология продукции общественного питания квалификация — Технолог, 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ квалификация — Техник, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет квалификация — Бухгалтер, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике квалификация — Операционный логист.

Качество работы любого образовательного учреждения определяется в конечном итоге успехами и востребованностью выпускников. Будьте уверены — выпускники Политехнического отделения ММРК им. И.И. Месяцева успешно трудятся на ведущих предприятиях города и области. Наши выпускники востребованы на рынке труда региона, умеют работать в рыночных условиях, и трудятся во всех сферах общественной деятельности.

Телефон: 40-32-30

Заочное отделение

Заочное отделение открыто в 1957 году. Готовит специалистов базового уровня по основным профессиональным образовательным программам СПО специальностей 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 190501 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики, 180604 Морское судовождение, 190502 Эксплуатация транспортных энергетических установок. С 2004 года программы СПО реализуются только за счёт полного возмещения стоимости обучения студентами.

Заочное отделение даёт возможность многим рядовым работникам плавсостава, имеющим опыт работы в море, без отрыва от производства получить квалификацию по специальностям СПО.

Телефон: 47-75-17