Мисти Парк

Возраст: Для всей семьи.Услуги: Игровые центры, Все для праздника.
150678

Парк семейного отдыха и развлечений.

Огромный! Современный! Очень веселый!

Под одной крышей – все, что нужно для детского счастья и отдыха родителей:

  • 9 батутов и поролоновая яма
  • 5 скалодромов высотой 9 метров
  • тюбинговая трасса
  • 4-х этажный лабиринт
  • батальный комплекс с пневмопушками
  • 2 скоростные тарзанки
  • ниндзя-квест
  • полоса препятствий на сваях с винтовой горкой и прыжковой подушкой и ульями!
  • аттракцион Лава с горкой и лабиринтом «Лазалия»
  • красочные сети
  • баскетбол и аэрохоккей для взрослых и детей
  • игровая площадка для малышей и малышек с каруселями, горками и сухим бассейном

А так же вкусный семейный ресторан с WiFi!

Для гостей парка беспалтные крутые шоу-программы по будням и выходным.

Отмечайте у нас детские Дни Рождения!

  • 5 тематических домиков на любой вкус
  • 16 любимых героев из мульфильмов и сказок
  • дополнительные шоу-программы, тематические вечеринки и мастер-классы
  • праздничное оформление
  • фотосъемка
  • аквагрим
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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Рогозерская улица, д.4

    (Октябрьский район)
    +7 (921) 171-68-55
    8 (8152) 56-05-05
Cайт:
http://vk.com/mistypark_murmansk

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