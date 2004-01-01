Мисти Парк
Парк семейного отдыха и развлечений.
Огромный! Современный! Очень веселый!
Под одной крышей – все, что нужно для детского счастья и отдыха родителей:
- 9 батутов и поролоновая яма
- 5 скалодромов высотой 9 метров
- тюбинговая трасса
- 4-х этажный лабиринт
- батальный комплекс с пневмопушками
- 2 скоростные тарзанки
- ниндзя-квест
- полоса препятствий на сваях с винтовой горкой и прыжковой подушкой и ульями!
- аттракцион Лава с горкой и лабиринтом «Лазалия»
- красочные сети
- баскетбол и аэрохоккей для взрослых и детей
- игровая площадка для малышей и малышек с каруселями, горками и сухим бассейном
А так же вкусный семейный ресторан с WiFi!
Для гостей парка беспалтные крутые шоу-программы по будням и выходным.
Отмечайте у нас детские Дни Рождения!
- 5 тематических домиков на любой вкус
- 16 любимых героев из мульфильмов и сказок
- дополнительные шоу-программы, тематические вечеринки и мастер-классы
- праздничное оформление
- фотосъемка
- аквагрим
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Рогозерская улица, д.4(Октябрьский район)+7 (921) 171-68-55
8 (8152) 56-05-05
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