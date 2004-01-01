Мисти Парк

Парк семейного отдыха и развлечений.

Огромный! Современный! Очень веселый!

Под одной крышей – все, что нужно для детского счастья и отдыха родителей:

9 батутов и поролоновая яма

5 скалодромов высотой 9 метров

тюбинговая трасса

4-х этажный лабиринт

батальный комплекс с пневмопушками

2 скоростные тарзанки

ниндзя-квест

полоса препятствий на сваях с винтовой горкой и прыжковой подушкой и ульями!

аттракцион Лава с горкой и лабиринтом «Лазалия»

красочные сети

баскетбол и аэрохоккей для взрослых и детей

игровая площадка для малышей и малышек с каруселями, горками и сухим бассейном

А так же вкусный семейный ресторан с WiFi!

Для гостей парка беспалтные крутые шоу-программы по будням и выходным.

Отмечайте у нас детские Дни Рождения!