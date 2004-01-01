Мир радостей

Купить: Игрушки, Сувениры и подарки.
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Любой праздник – это всегда радость подарков... Наш магазинчик для тех, кто ищет интересный подарок ручной работы, ведь дарить подарки и видеть радость в глазах получающих их людей – это счастье!

Если Вы не нашли то, что хотели бы купить – напишите нам и мастера сделают для вас индивидуальный заказ!

У вас есть уникальная возможность не ждать hand made ярмарок с новогодней тематикой... Ведь более 40-ка мастеров Мурманской области представляют свои работы в нашем отделе подарков ручной работы, который работает для вас каждый день!

В наличии и под заказ большой ассортимент эксклюзивных подарков!

Подарите мир радостей себе, своим близким и друзьям!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Ленина, д. 32 (ТРК «Мурманск Молл», 4-й этаж)

    (Октябрьский район)
    8 (911) 314-03-33
    Режим работы:

    Пн.-Вс.: 10:00-22:00

Cайт:
http://vk.com/mir_radosti_podarki

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