Мир радостей
Любой праздник – это всегда радость подарков... Наш магазинчик для тех, кто ищет интересный подарок ручной работы, ведь дарить подарки и видеть радость в глазах получающих их людей – это счастье!
Если Вы не нашли то, что хотели бы купить – напишите нам и мастера сделают для вас индивидуальный заказ!
У вас есть уникальная возможность не ждать hand made ярмарок с новогодней тематикой... Ведь более 40-ка мастеров Мурманской области представляют свои работы в нашем отделе подарков ручной работы, который работает для вас каждый день!
В наличии и под заказ большой ассортимент эксклюзивных подарков!
Подарите мир радостей себе, своим близким и друзьям!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Ленина, д. 32 (ТРК «Мурманск Молл», 4-й этаж)(Октябрьский район)8 (911) 314-03-33Режим работы:
Пн.-Вс.: 10:00-22:00
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