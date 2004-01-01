Каждый человек имеет право на свои 5 минут славы!

Караоке-клуб «Мажор» – это приятное место для любителей петь в непринужденной обстановке и демонстрировать свой талант окружающим, а также для тех, кто любит просто наслаждаться хорошей музыкой в уютном месте.

Зал оборудован новейшей звуковой системой JBL, профессиональными микрофонами (Sennheiser, SHURE 55-deluxe). Это позволяет почувствовать себя настоящей звездой и получить удовольствие от живого исполнения. Репертуар клуба насчитывает более 75 000 песен.

В большом зале со сценой расположено 9 поющих столов и имеется пространство для танцев!

Прилив творческой энергии вам обеспечит коктейльная карта, меню европейской и японской кухни. А очаровательные девушки-официантки подарят Вам улыбку, быстрое и, главное, качественное обслуживание, помогут определиться с выбором и сохранить отличное настроение до конца вечера (или утра?).

Каждые выходные проходят вечеринки с шоу-программами, где гости могут погрузиться в атмосферу драйва и незабываемых впечатлений, а также поучаствовать в розыгрыше призов и подарков.

Оцените неповторимую обстановку, доброжелательность персонала и просто отличный отдых в нашем караоке-клубе.

С понедельника по четверг действует специальная акция: если сумма счёта превышает 1500 руб. – караоке бесплатно.