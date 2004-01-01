Продуманная маркетинговая стратегия и правильная коммуникация с клиентами – основа любой успешной компании. Маркетолог51 – команда профессионалов в Мурманске по внедрению решений для продвижения вашей компании на рынке. С нами вы удержите своих клиентов и привлечете новых, усилите свои позиции на рынке и будете качественно отличаться от конкурентов.

Услуги:

дизайн

создание и ведение групп вконтакте

маркетинговое сопровождение компаний

Группа ВКонтакте