Маркетолог51
Продуманная маркетинговая стратегия и правильная коммуникация с клиентами – основа любой успешной компании. Маркетолог51 – команда профессионалов в Мурманске по внедрению решений для продвижения вашей компании на рынке. С нами вы удержите своих клиентов и привлечете новых, усилите свои позиции на рынке и будете качественно отличаться от конкурентов.
Услуги:
- дизайн
- создание и ведение групп вконтакте
- маркетинговое сопровождение компаний
Адреса и телефоны:
- 8 (952) 290-555-7
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