МамаРома

Покушать: Итальянская кухня.
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Настоящий итальянский ресторан.

Вы сможете насладиться вкусными итальянскими блюдами, провести вечер с семьей или друзьями в спокойной домашней обстановке или просто выпить чашечку крепкого кофе – у нас возможно все! Лучшие старинные рецепты, собранные со всей Италии, превосходные вина, приятная музыка, разнообразные мероприятия и конкурсы. Все это в лучших традициях старой и современной Италии!

Каждый ваш новый заказ воспринимается нами как благодарность – придерживаясь итальянских обычаев, мы стараемся дать вам лучшее.

Только свежие продукты и блюда, приготовленные перед подачей.
Персонал, с которым вы почувствуете себя в гостях у старого друга.
Комфорт и непринужденная атмосфера домашнего очага.
Огромный выбор блюд традиционной итальянской кухни.
Бесплатная доставка пиццы и другой вкусной еды по городу.

Огромное количество конкурсов и мероприятий, которые позволят вам отвлечься от дел насущных и хотя бы на некоторое время (пусть даже мысленно) переместиться в живописный уголок Италии и оказаться вдали от дома.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Ленина, д. 32

    (Октябрьский район)
    8 (8152) 56-76-76
    Режим работы:

    Пн.-Вс.: 10:00-01:00

Cайт:
http://www.mamaroma.ru

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