МамаРома
Настоящий итальянский ресторан.
Вы сможете насладиться вкусными итальянскими блюдами, провести вечер с семьей или друзьями в спокойной домашней обстановке или просто выпить чашечку крепкого кофе – у нас возможно все! Лучшие старинные рецепты, собранные со всей Италии, превосходные вина, приятная музыка, разнообразные мероприятия и конкурсы. Все это в лучших традициях старой и современной Италии!
Каждый ваш новый заказ воспринимается нами как благодарность – придерживаясь итальянских обычаев, мы стараемся дать вам лучшее.
Только свежие продукты и блюда, приготовленные перед подачей.
Персонал, с которым вы почувствуете себя в гостях у старого друга.
Комфорт и непринужденная атмосфера домашнего очага.
Огромный выбор блюд традиционной итальянской кухни.
Бесплатная доставка пиццы и другой вкусной еды по городу.
Огромное количество конкурсов и мероприятий, которые позволят вам отвлечься от дел насущных и хотя бы на некоторое время (пусть даже мысленно) переместиться в живописный уголок Италии и оказаться вдали от дома.
- г. Мурманск
пр. Ленина, д. 32(Октябрьский район)8 (8152) 56-76-76Режим работы:
Пн.-Вс.: 10:00-01:00