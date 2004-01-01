Настоящий итальянский ресторан.

Вы сможете насладиться вкусными итальянскими блюдами, провести вечер с семьей или друзьями в спокойной домашней обстановке или просто выпить чашечку крепкого кофе – у нас возможно все! Лучшие старинные рецепты, собранные со всей Италии, превосходные вина, приятная музыка, разнообразные мероприятия и конкурсы. Все это в лучших традициях старой и современной Италии!

Каждый ваш новый заказ воспринимается нами как благодарность – придерживаясь итальянских обычаев, мы стараемся дать вам лучшее.

Только свежие продукты и блюда, приготовленные перед подачей.

Персонал, с которым вы почувствуете себя в гостях у старого друга.

Комфорт и непринужденная атмосфера домашнего очага.

Огромный выбор блюд традиционной итальянской кухни.

Бесплатная доставка пиццы и другой вкусной еды по городу.

Огромное количество конкурсов и мероприятий, которые позволят вам отвлечься от дел насущных и хотя бы на некоторое время (пусть даже мысленно) переместиться в живописный уголок Италии и оказаться вдали от дома.