Magza

Купить: Обувь, Сумки и аксессуары.
134635

В магазине MAGZA представлена обувь для женщин и мужчин турецких брендов: Nursace, Marco Rizzi, Fjiolla, GARDA, Lallure, MAGZA, Beatrice, Gloria, Il Passo, Geronimo , The shoes....

Каждая коллекция соответствует тенденциям моды! яркие, стильные, модные, удобные модели ждут своих покупателей в магазине MAGZA.

Так же, представлен большой выбор аксессуаров: сумки, портфели, палантины, портмоне!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Кольский, 158/1 (второй этаж)

    (Первомайский район)
    52-94-54
    Режим работы:

    Пн.-Вс.: 10:00-22:00

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