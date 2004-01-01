В магазине MAGZA представлена обувь для женщин и мужчин турецких брендов: Nursace, Marco Rizzi, Fjiolla, GARDA, Lallure, MAGZA, Beatrice, Gloria, Il Passo, Geronimo , The shoes....

Каждая коллекция соответствует тенденциям моды! яркие, стильные, модные, удобные модели ждут своих покупателей в магазине MAGZA.

Так же, представлен большой выбор аксессуаров: сумки, портфели, палантины, портмоне!