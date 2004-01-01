Magza
В магазине MAGZA представлена обувь для женщин и мужчин турецких брендов: Nursace, Marco Rizzi, Fjiolla, GARDA, Lallure, MAGZA, Beatrice, Gloria, Il Passo, Geronimo , The shoes....
Каждая коллекция соответствует тенденциям моды! яркие, стильные, модные, удобные модели ждут своих покупателей в магазине MAGZA.
Так же, представлен большой выбор аксессуаров: сумки, портфели, палантины, портмоне!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Кольский, 158/1 (второй этаж)(Первомайский район)52-94-54Режим работы:
Пн.-Вс.: 10:00-22:00