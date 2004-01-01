Недалеко от центра Мурманска, всего в 2,5 км от площади Пять углов расположен культурно-спортивный центр «Легенды Севера».

Здесь вы увидите уникальные инсталляции из дерева, выполненные руками талантливых мастеров, саамский чум с очагом, зверинец, музей старинных вещей.

Катание на лошадях (верхом и на санях), посещение Места Силы и Места Желаний, великолепный вид на Кольский залив, северные сувениры и чай из настоящего самовара, кормление животных, ритуал очищения у очага и рассказы о легендах северных народов — все это ждет гостей нашего комплекса.

Группа ВК