Легенды Севера
Недалеко от центра Мурманска, всего в 2,5 км от площади Пять углов расположен культурно-спортивный центр «Легенды Севера».
Здесь вы увидите уникальные инсталляции из дерева, выполненные руками талантливых мастеров, саамский чум с очагом, зверинец, музей старинных вещей.
Катание на лошадях (верхом и на санях), посещение Места Силы и Места Желаний, великолепный вид на Кольский залив, северные сувениры и чай из настоящего самовара, кормление животных, ритуал очищения у очага и рассказы о легендах северных народов — все это ждет гостей нашего комплекса.
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Малая Ручьевая (в районе дома №20)+7 (964) 686-86-96Режим работы:
Вт.-Вс. – с 12:00 до 18:00
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