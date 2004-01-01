Легенды Севера

Посмотреть: Культурные учреждения.Заняться собой: Спорт.
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Недалеко от центра Мурманска, всего в 2,5 км от площади Пять углов расположен культурно-спортивный центр «Легенды Севера».

Здесь вы увидите уникальные инсталляции из дерева, выполненные руками талантливых мастеров, саамский чум с очагом, зверинец, музей старинных вещей.

Катание на лошадях (верхом и на санях), посещение Места Силы и Места Желаний, великолепный вид на Кольский залив, северные сувениры и чай из настоящего самовара, кормление животных, ритуал очищения у очага и рассказы о легендах северных народов — все это ждет гостей нашего комплекса.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Малая Ручьевая (в районе дома №20)

    +7 (964) 686-86-96
    Режим работы:

    Вт.-Вс. – с 12:00 до 18:00

Cайт:
http://northlegends.ru

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